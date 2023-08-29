Общество 29.08.2023 в 12:53

Новый комплекс фиксации нарушений начал «охоту» на водителей Бурятии

Он «замаскирован» под обычный автомобиль
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Текст: Константин Воронов
Новый комплекс фиксации нарушений начал «охоту» на водителей Бурятии
Сегодня Госавтоинспекция Бурятии сообщила о введении в эксплуатацию комплекса видеофиксации нарушений ПДД «Кордон.Про». Он предназначен для автоматической фото и видеофиксации нарушений в различных режимах (мобильный, передвижной, стационарный). Данные о зафиксированных нарушениях в режиме реального времени передаются на сервер ЦАФАП.

«Комплекс автоматически фиксирует нарушения ПДД в зоне контроля и формирует необходимую доказательную базу для каждой цели: обзорные фотографии, фотографии с визуально различимым номерным знаком, видеозаписи каждого нарушения и т.д. Одновременно ведется непрерывная видеозапись событий в зоне контроля комплекса. Особенностью данного комплекса является возможность его установки в служебном автомобиле для работы в движении. Во время движения комплекс автоматически измеряет радиолокационным способом свою собственную скорость и скорости транспортных средств в зоне контроля. При этом одновременно распознаются их номера. Для корректного определения разрешенного порога скорости при работе в движении в память комплекса загружается предварительно подготовленная электронная карта с отмеченными координатами участков ограничения скорости», - рассказали в ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, прибор фиксирует превышение скорости, выезд на встречную полосу и пренебрежение ремнем безопасности.

В соцсетях жители Бурятии сообщили, что уже сталкивались с подобным автомобилем, и даже публикуют его фотографии.


«Сегодня возвращаясь с города, на обочине стоял УАЗ «Хантер» зелёного цвета, у него сзади в окне встроена камера. Потом он поехал за мной и совершил обгон, проехав какое-то расстояние резко затормозил, в результате чего чуть не создал аварийную ситуацию. Из-за этого пришлось выехать на полосу встречного движения, пересечь сплошную линию на дороге! Это вообще законно? И за это получается, придет штраф? Дальше в путь следования он продолжал эти манипуляции до горы Спящий лев», - рассказала о встрече с новым комплексом одна из автомобилисток в вайбер-чате «Тарбагатай-инфо. 24/7».

В ГИБДД ситуацию прокомментировали следующим образом:

«Согласно ПДД, водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Исходя из текста обращения, вы не соблюдали дистанцию, что при резком торможении впереди идущего транспортного средства заставило вас совершить выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Тем самым вы совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Если данное правонарушение зафиксировано на видео, вы вполне законно будете привлечены к административной ответственности», - сообщила врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Тарбагатайскому району Оксана Пашинина.

Фото: ГИБДД Бурятии, vk.com/dtp_03
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