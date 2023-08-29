Общество 29.08.2023 в 13:16

Аферисты начали использовать для обмана тему цифрового рубля

Отделение Центробанка РФ в Бурятии предупреждает: мошенники рассылают ложную информацию о цифровых рублях  
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Аферисты начали использовать для обмана тему цифрового рубля
Мошенники уже начали использовать для обмана тему цифрового рубля. Жителей республики либо пугают потерей сбережений — якобы все деньги скоро будут исключительно цифровыми. Либо обещают «уникальную возможность» использовать цифровые рубли на специальных выгодных условиях, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.

Мошеннические схемы, как правило, классические — например, «безопасный счет», «спасите ваши деньги», «суперприбыльный проект». Чтобы войти в доверие, аферисты звонят или пишут потенциальной жертве от имени коммерческих банков или Центробанка.

«Никаких рассылок о цифровом рубле жителям Бурятии ни от кредитных организаций, ни тем более от Банка России, не было и не будет. Любые предложения по совершению операций с цифровыми рублями — мошеннические. Еще раз напомню жителям республики, что настоящие сотрудники Банка России не работают с физическими лицами как с клиентами, не звонят им, не пишут, не высылают фото своих документов», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.

Отметим, с 15 августа в России стартовал пилотный проект по тестированию операций с реальными цифровыми рублями. В проекте участвуют отдельные клиенты 13 российских банков. В массовый оборот цифровой рубль планируется вводить поэтапно — начиная с 2025 года. При этом все формы рубля — наличная, безналичная, цифровая — будут доступны людям. Выбор, какими рублями пользоваться, останется личным делом каждого.

На сайте Банка России создан специальный раздел по цифровому рублю, где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифрорубле.

Фото: cbr.ru
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