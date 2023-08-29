Общество 29.08.2023 в 17:39

Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона

Она позволит прогнозировать состав тяжелого бетона на основе заданной проектной прочности на сжатие и по составу
A- A+
Текст: Номер один
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) подали заявку на конкурс Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» с проектом создания веб-сервиса нейросетевого моделирования состава и свойств тяжелого бетона. Его защита в дистанционном формате состоялась 28 августа, сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказали авторы, проект посвящен созданию прототипа веб-сервиса по типу «программное обеспечение как услуга» в строительной индустрии. Он позволит осуществлять прогнозирование состава тяжелого бетона на основе заданной проектной прочности на сжатие и по заданному составу бетона для различных географических регионов.

«Бетон является широко используемым строительным материалом из-за его высоких физико-механических характеристик, долговечности и возможности его получения с применением местных минеральных материалов. Общепринятым способом расчета состава бетонной смеси является выполнение теоретических расчетов с последующей проверкой и уточнением в лабораторных и производственных условиях. Но это достаточно трудоемкий путь. Для упрощения процесса подбора состава бетона и уточнения его состава была использована нейронная сеть», - отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» ВСГУТУ Солбон Лхасаранов.

Как отметил собеседник, над разработкой трудится команда ученых вуза. В ее состав вошли профессор кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» Лариса Найханова, профессор, заведующий кафедрой «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» Оксана Хохлова, профессор этой же кафедры Любовь Горюнова, инженер-программист Владислав Горюнов.

Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, которые находятся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить производство новых продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. При этом они должны иметь значительный потенциал коммерциализации. Защиты проектов продолжатся до 14 сентября 2023 года. Размер гранта составляет до 4 млн рублей.

Фото: ВСГУТУ
Теги
наука нейросеть проект ВСГУТУ

Все новости

В Бурятии автомобиль перевернулся из-за лопнувшего колеса
30.08.2023 в 09:35
Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
30.08.2023 в 09:00
Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона
29.08.2023 в 17:39
«Ростелеком» обеспечил интернетом международный буддийский форум
29.08.2023 в 17:25
Житель Бурятии напал на полицейских с топором
29.08.2023 в 16:48
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
29.08.2023 в 16:45
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
29.08.2023 в 15:16
В Бурятии ликвидирована стихийная свалка в селе Турка
29.08.2023 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
Сейчас  41% россиян считают темпы инфляции высокими, каждый третий — умеренными
30.08.2023 в 09:18
Истории с хорошим концом
Далеко не каждая пропажа людей заканчивается криминальной сводкой
30.08.2023 в 09:00
Пребывание с ребенком в стационаре
Основные условия
30.08.2023 в 09:00
В Улан-Удэ к 16 сентября отключат летний водопровод
Расчетная продолжительность поливочного сезона в этом году составила 124 дня
29.08.2023 в 16:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru