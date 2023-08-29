Ученые ВСГУТУ разрабатывают нейросеть для тяжелого бетона

Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) подали заявку на конкурс Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» с проектом создания веб-сервиса нейросетевого моделирования состава и свойств тяжелого бетона. Его защита в дистанционном формате состоялась 28 августа, сообщили в пресс-службе вуза.Как рассказали авторы, проект посвящен созданию прототипа веб-сервиса по типу «программное обеспечение как услуга» в строительной индустрии. Он позволит осуществлять прогнозирование состава тяжелого бетона на основе заданной проектной прочности на сжатие и по заданному составу бетона для различных географических регионов.«Бетон является широко используемым строительным материалом из-за его высоких физико-механических характеристик, долговечности и возможности его получения с применением местных минеральных материалов. Общепринятым способом расчета состава бетонной смеси является выполнение теоретических расчетов с последующей проверкой и уточнением в лабораторных и производственных условиях. Но это достаточно трудоемкий путь. Для упрощения процесса подбора состава бетона и уточнения его состава была использована нейронная сеть», - отметил руководитель проекта, заведующий кафедрой «Строительные материалы, автомобильные дороги и деревообработка» ВСГУТУ Солбон Лхасаранов.Как отметил собеседник, над разработкой трудится команда ученых вуза. В ее состав вошли профессор кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» Лариса Найханова, профессор, заведующий кафедрой «Прикладная информатика, статистика и анализ данных» Оксана Хохлова, профессор этой же кафедры Любовь Горюнова, инженер-программист Владислав Горюнов.Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, которые находятся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить производство новых продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований. При этом они должны иметь значительный потенциал коммерциализации. Защиты проектов продолжатся до 14 сентября 2023 года. Размер гранта составляет до 4 млн рублей.Фото: ВСГУТУ