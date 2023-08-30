Общество 30.08.2023 в 09:00

Истории с хорошим концом

Далеко не каждая пропажа людей заканчивается криминальной сводкой
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Текст: Номер один
Истории с хорошим концом

Бывают теплые, добрые истории, когда пропавшим просто нужна перезагрузка где-нибудь на животноводческой стоянке в Бичурском районе. 

Именно там обнаружили 51-летнего жителя Улан-Удэ, который после ссоры ушел из дома на улице Бийской. К сожалению, силовики, опубликовавшие пресный релиз, не рассказывают историю, как горожанин оказался в такой глуши и чем он там занимался. Но мы уверены, что из этой истории получился бы неплохой сценарий для художественного фильма.

В конце концов, человек, достигший на стоянке нового уровня понимания реальности (как мы можем предполагать), может написать книгу: «Трасформация по-бичурски» или «Улан-Удэ - Бичура: новая реальность», где рассказал бы о том, чем полезен побег от городской суеты.

Другой горожанин 45 лет, о котором также сообщается в релизе, если бы и написал книгу, то совсем другого содержания: «Как, сбежав из дома после ссоры, распивать спиртные напитки в компании друзей». Впрочем, вряд ли бы она пользовалась успехом.

 

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