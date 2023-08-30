Общество 30.08.2023 в 09:18
Из-за колебаний курса рубля инфляционные ожидания вновь пошли в рост
Сейчас 41% россиян считают темпы инфляции высокими, каждый третий — умеренными
Текст: Номер один
Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты мониторингового опроса россиян о восприятии текущих цен и инфляционных ожиданиях. Пока серьезного всплеска инфляционных ожиданий россиян не наблюдается, сообщает ВЦИОМ.
Как изменятся цены?
Валютные колебания и ослабление национальной валюты неизменно служат поводом прогнозировать изменение цен на товары и услуги. Результаты июльского опроса показывают, что Как и в прежние замеры, россияне чаще склоняются к мнению, что в ближайшие месяц-два цены на основные потребительские товары и услуги вырастут незначительно (51%).
Почти вдвое меньше опрошенных ответили, что ожидают ощутимый рост цен (28%), месячный прирост показателя составил 7 п.п. — в июне такой прогноз давал каждый пятый (21%). Каждый десятый в ходе последнего замера предположил, что цены в ближайшее время не изменятся (10%, -5 п.п. к июню 2023 г.), тогда как дефляция почти никому из опрошенных не представляется вероятным сценарием (3%). На протяжении всего периода мониторинга (с 2012 г.) суммарная доля россиян, прогнозирующих инфляцию, оставалась примерно на одном уровне, что может свидетельствовать о том, что наши сограждане ожидают инфляцию вне зависимости от экономической ситуации.
Индекс инфляционных ожиданий*, как и в феврале 2023 г., составил 77 п. Наибольший пессимизм в отношении потребительских цен за последние полтора года россияне демонстрировали в январе-феврале 2022 г., когда индекс инфляционных ожиданий превышал 80 п., а рост цен прогнозировали рекордные 90% россиян.
…и какими они были совсем недавно?
В ходе июльского опроса 41% россиян оценили инфляцию последнего месяца-двух как очень высокую (+6 п.п. к июню 2023 г.). Аналогичные оценки были получены тремя годами ранее, в июле 2020 г. (41%), тогда как в тот же период 2021 г. значительный рост цен ощущали в 1,5 раза больше наших сограждан (июль 2021 г. — 60%). Это говорит о том, что, несмотря на небольшое ухудшение субъективных оценок, они далеки от пиковых значений двухлетней давности. Каждый третий в июле 2023 г. назвал темпы инфляции умеренными (33%). Незначительный рост цен течение последнего месяца-двух ощутил каждый седьмой россиянин (14%), эта доля стабильна с февраля 2023 г.
Как сообщал «Номер один», инфляция в Бурятии в июле ускорилась до 4,4% после 2,84% в предыдущем месяце, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ. При этом ее уровень остался ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (4,56%), но превысил показатель в целом по России (4,3%).
Индекс восприятия инфляции** сохраняет устойчивость на протяжении 2023 г. — за исключением января показатель не опускался ниже отметки в 50 п., составив в июле текущего года 55 п.
* Индекс инфляционных ожиданий демонстрирует субъективный прогноз россиян относительно инфляции. Чем выше значение индекса, тем больше ожидают роста цен. Индекс строится на основе вопроса «Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца?». Ответу «Цены вырастут» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Останутся прежними» — 0,5, «Снизятся» — 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90.
** Индекс восприятия инфляции показывает, насколько россияне ощущают инфляцию. Индекс строится на основе вопроса «Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?» путем суммирования ответов. При этом ответу «Инфляция очень высокая» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Инфляция умеренная» — коэффициент 0,5, «Инфляция незначительная» — 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значения от 0 до 90. Чем выше значение индекса, тем более распространено мнение среди россиян о высоких темпах инфляции.
Фото: unsplash.com
Как изменятся цены?
Валютные колебания и ослабление национальной валюты неизменно служат поводом прогнозировать изменение цен на товары и услуги. Результаты июльского опроса показывают, что Как и в прежние замеры, россияне чаще склоняются к мнению, что в ближайшие месяц-два цены на основные потребительские товары и услуги вырастут незначительно (51%).
Почти вдвое меньше опрошенных ответили, что ожидают ощутимый рост цен (28%), месячный прирост показателя составил 7 п.п. — в июне такой прогноз давал каждый пятый (21%). Каждый десятый в ходе последнего замера предположил, что цены в ближайшее время не изменятся (10%, -5 п.п. к июню 2023 г.), тогда как дефляция почти никому из опрошенных не представляется вероятным сценарием (3%). На протяжении всего периода мониторинга (с 2012 г.) суммарная доля россиян, прогнозирующих инфляцию, оставалась примерно на одном уровне, что может свидетельствовать о том, что наши сограждане ожидают инфляцию вне зависимости от экономической ситуации.
Индекс инфляционных ожиданий*, как и в феврале 2023 г., составил 77 п. Наибольший пессимизм в отношении потребительских цен за последние полтора года россияне демонстрировали в январе-феврале 2022 г., когда индекс инфляционных ожиданий превышал 80 п., а рост цен прогнозировали рекордные 90% россиян.
…и какими они были совсем недавно?
В ходе июльского опроса 41% россиян оценили инфляцию последнего месяца-двух как очень высокую (+6 п.п. к июню 2023 г.). Аналогичные оценки были получены тремя годами ранее, в июле 2020 г. (41%), тогда как в тот же период 2021 г. значительный рост цен ощущали в 1,5 раза больше наших сограждан (июль 2021 г. — 60%). Это говорит о том, что, несмотря на небольшое ухудшение субъективных оценок, они далеки от пиковых значений двухлетней давности. Каждый третий в июле 2023 г. назвал темпы инфляции умеренными (33%). Незначительный рост цен течение последнего месяца-двух ощутил каждый седьмой россиянин (14%), эта доля стабильна с февраля 2023 г.
Как сообщал «Номер один», инфляция в Бурятии в июле ускорилась до 4,4% после 2,84% в предыдущем месяце, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ. При этом ее уровень остался ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу (4,56%), но превысил показатель в целом по России (4,3%).
Индекс восприятия инфляции** сохраняет устойчивость на протяжении 2023 г. — за исключением января показатель не опускался ниже отметки в 50 п., составив в июле текущего года 55 п.
* Индекс инфляционных ожиданий демонстрирует субъективный прогноз россиян относительно инфляции. Чем выше значение индекса, тем больше ожидают роста цен. Индекс строится на основе вопроса «Как, на Ваш взгляд, будут меняться цены на основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца?». Ответу «Цены вырастут» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Останутся прежними» — 0,5, «Снизятся» — 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90.
** Индекс восприятия инфляции показывает, насколько россияне ощущают инфляцию. Индекс строится на основе вопроса «Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?» путем суммирования ответов. При этом ответу «Инфляция очень высокая» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Инфляция умеренная» — коэффициент 0,5, «Инфляция незначительная» — 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значения от 0 до 90. Чем выше значение индекса, тем более распространено мнение среди россиян о высоких темпах инфляции.
Фото: unsplash.com