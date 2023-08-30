Бесплатная электронная очередь для грузовых автомобилей откроется на МАПП «Забайкальск»

Минтранс России совместно с правительством Забайкалья запустил бесплатный сервис электронной очереди на международном автомобильном пункте пропуска «Забайкальск», сообщает официальный портал края. Цифровая платформа начнет работу с 1 сентября.Электронная очередь поможет увеличить пропускную способность пункта перехода через границу. На сайте «Росгранстроя во вкладке «Электронная очередь» можно зарезервировать дату и время подъезда к пункту.С 1 марта 2024 года перевозчики также смогут забронировать дату и время пересечения границы на портале госуслуг или в государственной информационной системе электронных перевозочных документов.«Для того, чтобы зарегистрироваться, определить дату и время заезда в пункт пропуска, необходимо зайти на сайт Росгранстроя, создать свой личный кабинет, то есть создать логин и пароль, внести все необходимые данные, как в отношении себя, так и в отношении транспортного средства, на котором будет пересекаться государственная граница», - рассказала и.о. министра планирования и развития Забайкальского края Марина Степанова.Напомним, ранее глава кабмина России Михаил Мишустин распоряжением утвердил перечень пунктов пропуска, где внедрят электронную очередь для грузовых автомобилей. В него вошел международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Забайкальск». Ежесуточно государственную границу с Китаем здесь пересекают более 500 автомобилей.Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края