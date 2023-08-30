Общество 30.08.2023 в 10:41

Электробусы начнут производить в Иркутской области в 2024 году

Предполагается, что предприятие будет выпускать от 600  электробусов в год
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Текст: Номер один
Электробусы начнут производить в Иркутской области в 2024 году
Открытие производства электробусов на территории Иркутской области планируется в 2024 году. Перспективы развития этого направления сотрудничества обсудили во время рабочей встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители делегации района Бишань города центрального подчинения Чунцин КНР, сообщили в областной администрации.

Участие в мероприятии также приняли представители правительства региона, МИД России в Иркутске, администрации города Усолья-Сибирского, Генерального консульства КНР в Иркутске, Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Делегация КНР работала на территории региона в течение трех дней. В ее составе первый секретарь КПК района Бишань ГЦП Чунцин Цчин Вэймин, участники рабочей группы проекта по созданию в регионе завода по производству электробусов, представители бизнес-сообщества КНР.

Во время рабочей встречи, которая прошла в правительстве области, подписан меморандум о взаимопонимании между администрацией Усолья-Сибирского и руководством района Бишань ГЦП Чунцин.

«В настоящее время мы выходим на финальный этап согласования процедурных моментов. Открытие производства планируется на 2024 год, предполагается, что предприятие будет выпускать от 600 единиц электробусов в год. Известно, что такой транспорт необходим городам-участникам проекта «Чистый воздух», перевод транспорта на экологичное топливо – одно из условий для участников проекта, позволяющее снизить выбросы в атмосферу», – рассказал Игорь Кобзев.

«За три дня работы в Иркутской области мы ознакомились с местным производством, посмотрели возможности на местах, провели переговоры по сотрудничеству в направлении производства электробусов, а также в сфере сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и других. В том числе подписали протоколы о намерениях по локализации высокотехнологичных производств в технопарках Усолья и Ангарска, протокол о намерениях о формировании комплексных программ отдыха для туристов из района Бишань ГЦП Чунцин. Есть предварительные договоренности о том, как будет выглядеть производство электробусов в Иркутской области, а также производство зарядных станций и аккумуляторов. Мы сделаем все возможное, чтобы в следующем году уже начать производство на территории вашего региона», – рассказал Цчин Вэймин.

Напомним, проект создания производства электробусов на территории Иркутской области одобрен при поддержке депутата Госдумы Марии Васильковой на заседании Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В результате проект был включен в перечень приоритетных, что очень важно и для китайской стороны.

«Реализация этого проекта на территории Иркутской области будет способствовать улучшению инвестиционного климата региона и социально-экономическому развитию территории», – сказала Мария Василькова.

Отметим, что в ходе своего «поворота на Восток» Иркутская область ориентируется на крупные промышленные совместные проекты с соседними странами. Ранее сообщалось о совместном с Монголией и Беларусью проекта по переработке шерсти и производству изделий из кашемира. По итогам встреч с представителями бизнеса определены заинтересованные предприниматели из Иркутской области: Первая текстильная компания, Ангарская швейная фабрика и производственная компания «Соболь». С монгольской стороны заинтересованность выразила компании «Блюскай кашемир», «Гурван Сор», «Гоби» и «Нэхээсгуй эдлэл». Для закрепления сотрудничества рассматривается возможность заключения меморандума в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке.

Фото: kamaz.ru
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электробусы проект Иркутск

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