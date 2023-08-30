Общество 30.08.2023 в 10:55
В Бурятии ищут сторожа лесоделяны
Мужчина пропал 27 августа, его ищут спасатели, полицейские, пожарные и добровольцы
Текст: Номер один
В Бурятии 29 августа, сотрудники республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозерск выехали в местность Хулур, где 27 августа пропал 44-летний сторож лесоделяны, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В течении дня спасатели БРПСС обследовали 9 км² лесного массива. Кроме спасателей БРПСС в поисках участвуют сотрудники полиции, пожарные МЧС России и добровольцы.
Поисковые работы продолжаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
В течении дня спасатели БРПСС обследовали 9 км² лесного массива. Кроме спасателей БРПСС в поисках участвуют сотрудники полиции, пожарные МЧС России и добровольцы.
Поисковые работы продолжаются.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС