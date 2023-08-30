В Бурятии ищут сторожа лесоделяны

В Бурятии 29 августа, сотрудники республиканской поисково-спасательной службы города Гусиноозерск выехали в местность Хулур, где 27 августа пропал 44-летний сторож лесоделяны, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В течении дня спасатели БРПСС обследовали 9 км² лесного массива. Кроме спасателей БРПСС в поисках участвуют сотрудники полиции, пожарные МЧС России и добровольцы.Поисковые работы продолжаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС