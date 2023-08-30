Общество 30.08.2023 в 11:24

В Улан-Удэ учат, как противостоять радиационной, химической и биологической угрозам

Несколько ведомств отработали порядок действий при крупных ЧС
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ учат, как противостоять радиационной, химической и биологической угрозам

Накануне в столице Бурятии прошло командно-штабное учение. Все началось с вручения вводной информации о ЧС участникам- специалистам из разных ведомств. Затем они определили границы зон радиационного загрязнения, химического и биологического заражения. 

«Управление ветеринарии Бурятии работало в месте обнаружения условно погибшего животного, предположительно от сибирской язвы. Министерство здравоохранения занималось непосредственно пациентами, поступившими в Кяхтинскую ЦРБ с признаками заражения указанным заболеванием. Представители Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, определяли уровень содержания предельно допустимой концентрации нитритов в условно зараженном водоеме»,

 - перечисляют в МЧС Бурятии.
Кроме того, работники центра гигиены и эпидемиологии вместе с химико-биологической лабораторией Центра по гражданской обороне и защите населения обследовали границы зоны вблизи якобы очага распространения ядовитого газа. По легенде там разгерметизировалась цистерна с аммиаком. Все участники должны были соблюсти необходимые меры в ситуации, обеспечить безопасность сотрудников и отработать взаимодействие между структурами.

«Всего к участию в практических мероприятиях были привлечены 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Цели учения достигнуты, задачи выполнены в полном объеме», 

- заключили в МЧС.



Фото: МЧС Бурятии

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МЧС радиация

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