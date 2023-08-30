В Улан-Удэ учат, как противостоять радиационной, химической и биологической угрозам

Накануне в столице Бурятии прошло командно-штабное учение. Все началось с вручения вводной информации о ЧС участникам- специалистам из разных ведомств. Затем они определили границы зон радиационного загрязнения, химического и биологического заражения.

«Управление ветеринарии Бурятии работало в месте обнаружения условно погибшего животного, предположительно от сибирской язвы. Министерство здравоохранения занималось непосредственно пациентами, поступившими в Кяхтинскую ЦРБ с признаками заражения указанным заболеванием. Представители Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, определяли уровень содержания предельно допустимой концентрации нитритов в условно зараженном водоеме»,

- перечисляют в МЧС Бурятии.



Кроме того, работники центра гигиены и эпидемиологии вместе с химико-биологической лабораторией Центра по гражданской обороне и защите населения обследовали границы зоны вблизи якобы очага распространения ядовитого газа. По легенде там разгерметизировалась цистерна с аммиаком. Все участники должны были соблюсти необходимые меры в ситуации, обеспечить безопасность сотрудников и отработать взаимодействие между структурами.

