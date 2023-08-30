В Улан-Удэ родственникам погибших бойцов вручили ордена Мужества

Церемония вручения наград родным погибших в ходе специальной военной операции бойцов состоялась вчера в администрации Октябрьского района Улан-Удэ. На ней присутствовали близкие родственники и друзья военнослужащих. Как сообщили в районной администрации, за отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены старшина Станислав Дроздов, младший сержант Владимир Васильев, рядовой Вадим Чагдуров и рядовой Алдар Путункеев.- Наши бойцы пали за Родину, мирное небо над нашими головами, за счастье наших с вами детей. Мы гордимся вашими отцами, братьями и боевыми товарищами. Они навсегда останутся в наших сердцах и будут служить примером отваги и мужества. Вечная память Героям, вечная слава! - сказал руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.Старшина Станислав Дроздов родился 10 октября 1985 года в Улан-Удэ. С сентября 2022 года принимал участие в специальной военной операции, где находился в должности старшего механика-водителя мотострелкового батальона.Младший сержант Владимир Васильев родился 6 марта 1991 года в Улан-Удэ. Был участником специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, находился в должности разведчика-дальномерщика гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.Рядовой Вадим Чагдуров родился 18 марта 1989 года в селе Верхний Торей Джидинского района. Проходил службу в Росгвардии, с июля 2022 года принимал участие в специальной военной операции.Рядовой Алдар Путункеев родился 25 июня 1997 года в селе Орлик Окинского района. Принимал участие в специальной военной операции с октября 2022 года в должности оператора мотострелкового взвода.Фото: мэрия Улан-Удэ