Общество 30.08.2023 в 12:08

Над Бурятией взойдет суперголубая Луна

В следующий раз редкое  астрономическое явление порадует нас только 31 января 2037 года
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Текст: Номер один
Над Бурятией взойдет суперголубая Луна
Сразу после захода Солнца на нашем горизонте взойдет  суперголубая Луна. Посмотрите на юго-восток и полюбуйтесь огромным желто-оранжевым шаром.  « Голубой» Луна называется из-за редкости явления, т.к ,это второе полнолуние в календарном месяце,а также четвертое за уходящее лето, сообщила заведующая обсерваторией Бурятского госуниверситета Лилия Миронова.

Случается «голубая» Луна раз в 2-3 года .Есть даже высказывание по этому поводу: «Once in a blue Moon» ( «когда-то в голубую Луну»).В следующий раз явление  «голубой» Луны произойдет 31 мая 2026 года, а затем в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года.

Но сегодня будет наблюдаться и суперлуние, когда Луна в фазе полнолуния приблизится к  нам на ближайшее расстояние в этом году – 357 182 км. Это на 27 218 км ближе обычного. Она будет больше и ярче. Суперлуние произойдет почти в полночь местного времени (в 23 часа 52 минуты).

Большая и близкая Луна (суперлуние) случается раз в году. Следующее оно произойдет 17 октября 2024 года.  А вот сочетание двух явлений – «голубой» Луны и суперлуния, конечно же, очень редкое. В следующий раз «суперголубая» Луна порадует нас только 31 января 2037 года. Поэтому не пропустите это явление ,посмотрите на небо и полюбуйтесь суперголубой Луной. Она такая красивая!

Фото: unsplash.com
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наука астрономия явление луна

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