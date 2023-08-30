Над Бурятией взойдет суперголубая Луна

Сразу после захода Солнца на нашем горизонте взойдет суперголубая Луна. Посмотрите на юго-восток и полюбуйтесь огромным желто-оранжевым шаром. « Голубой» Луна называется из-за редкости явления, т.к ,это второе полнолуние в календарном месяце,а также четвертое за уходящее лето, сообщила заведующая обсерваторией Бурятского госуниверситета Лилия Миронова.Случается «голубая» Луна раз в 2-3 года .Есть даже высказывание по этому поводу: «Once in a blue Moon» ( «когда-то в голубую Луну»).В следующий раз явление «голубой» Луны произойдет 31 мая 2026 года, а затем в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года.Но сегодня будет наблюдаться и суперлуние, когда Луна в фазе полнолуния приблизится к нам на ближайшее расстояние в этом году – 357 182 км. Это на 27 218 км ближе обычного. Она будет больше и ярче. Суперлуние произойдет почти в полночь местного времени (в 23 часа 52 минуты).Большая и близкая Луна (суперлуние) случается раз в году. Следующее оно произойдет 17 октября 2024 года. А вот сочетание двух явлений – «голубой» Луны и суперлуния, конечно же, очень редкое. В следующий раз «суперголубая» Луна порадует нас только 31 января 2037 года. Поэтому не пропустите это явление ,посмотрите на небо и полюбуйтесь суперголубой Луной. Она такая красивая!Фото: unsplash.com