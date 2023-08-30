Власти Улан-Удэ объявили о завершении ремонта теплотрассы №3

30 августа в Улан-Удэ будут полностью завершены строительно-монтажные работы по стволу тепломагистрали №3, сообщили в мэрии города. С 31 августа начнется поэтапное заполнение теплотрассы. Горячую воду жителям Железнодорожного и Советского района подадут до 6 сентября.- Теплотрасса, которую мы реконструируем, фактически готова, сейчас идут работы по завершению обвязки тепловых камер, заканчиваются работы по устройству неподвижных и направляющих опор. С 31 августа начнется поэтапное заполнение трубопроводов холодной водой для выполнения испытания на герметичность, будет проведен ряд регламентных работ по установке гидравлического режима, сборке схемы, - сказал директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев.В настоящий момент на участках реконструкции тепломагистрали №3 задействовано более 150 человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в две смены. Отставание от графика работ произошло по нескольким причинам, говорит гендиректор подрядной организации «ПСК Развитие» Николай Башкеев.- На протяжении всего хода работ встречались пересечения с инженерными сетями, которых не было на инженерно-топографическом плане города. Приходилось решать эти вопросы параллельно, вставая на другие участки, где можно было проводить работы. Сильные ливни также нас отбрасывали, мы оперативно принимали решения, которые позволили бы нам войти в график, - рассказал он.Также произошли накладки по поставке трубы диаметром 920 мм, которую монтировали на участке по улице Трактовой у ТЭЦ-1 – там идет разветвление трассы на Советский и Железнодорожный район, то есть тепломагистрали №2 и 3. На данный момент все эти вопросы решены.Как напомнили в мэрии, масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 позволит обеспечить надежность теплоснабжения города на 50-60 лет вперед и перевести порядка 10 тысяч потребителей Стеклозавода на централизованное теплоснабжение. При этом будут закрыты четыре неэффективные угольные и мазутные котельные, которые наносят большой вред экологии города.Фото: мэрия Улан-Удэ