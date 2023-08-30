В Бурятии за 7 месяцев жилья построили больше, чем за весь прошлый год

За 7 месяцев 2023 года в Бурятии ввели 305 тыс. кв. метров жилья, тогда как за весь 2022 год было построено 292 тыс. кв. метров. Такие данные были озвучены на межведомственном совещании правительства России под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Темой совещания стало стимулирование строительной отрасли в регионах Дальнего Востока.Юрий Трутнев предложил изменить законодательство для ускорения строительных процедур в ДФО и взять за основу нормы, которые сегодня применяются в законодательстве для восстановления освобождённых территорий.«Сегодня подготовительный этап, связанный с получением разрешения на строительство, оформлением документации занимает столько же времени, сколько и сама стройка. Сокращение сроков прохождения документации, уменьшение количества документов создают значительный положительный эффект. Примером могут являться те изменения в законодательстве, которые применяются для восстановления освобождённых территорий. Уверен, что этот опыт можно использовать и на Дальнем Востоке. Длинная логистика, высокие цены снижают эффективность строительства, а улучшение проверочных мероприятий и регулирующих процедур может оказать положительное влияние на развитие строительства», – сказал Юрий Трутнев.Жилищное строительство является важнейшим инструментом, повышающим качество жизни граждан и привлекающим дополнительные трудовые ресурсы на Дальний Восток. В прошлом году на территории ДФО было введено более 3,5 млн кв. метров жилья, за первые 7 месяцев 2023 года общий ввод составил почти 2,3 млн кв. метров.Сроки получения разрешений на строительство стали меньше – в среднем по ДФО они сократились на 9 дней - до 74 дней (в среднем по России – 78 дней). При этом в Бурятии в 2022 году срок получения разрешений на строительство составил в среднем 91 день, что пока превышает общероссийский показатель на 13 дней. Основной причиной является большая продолжительность и многоэтапность согласований технических условий на подключение к инженерным сетям. Особенно это связано с получением техусловий и заключением договоров на присоединение объектов капстроительства к системе централизованного теплоснабжения.По итогам обсуждений Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Минстроем России проработать дополнительные меры по стимулированию строительства на Дальнем Востоке.Фото: «Номер один»