Общество 31.08.2023 в 06:00

В Бурятии силовики высчитали ущерб от гибели икры на Селенгинском заводе

Сумма оказалась впечатляющей
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии силовики высчитали ущерб от гибели икры на Селенгинском заводе
В рыбоводном сезоне 2021 - 2022 годов в Бурятии на Селенгинском заводе была заложена на инкубацию партия икры байкальского омуля. Указанное предприятие – один из федеральных рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод», которые имеются на территории нашей республики. Результаты работы поразили – произошла очень впечатляющая гибель икры. Сегодня продолжаются суды между прокуратурой и Росрыболовством. Определена и сумма ущерба – около 1,3 млрд рублей.

Яростное сопротивление АБТУРа

Обычно омулевую икру закладывали в республике на инкубацию на Большереченском заводе «Главрыбвода». Однако его закрыли на реконструкцию и выращивание нового поколения омуля перенесли на Селенгинский. Популяция омуля переживает нелегкие времена, и в 2017 году федеральная власть даже запретила промышленный лов этого вида рыбы. Ввели и другие ограничения. Поэтому искусственное воспроизводство приобрело особенное значение.

Возмущенная гибелью природоохранная прокуратура внесла два представления в адрес Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства (АБТУР). «Рыбные» чиновники оказали силовикам сопротивление и обжаловали оба документа – подали иски о признании представлений недействительными. «Номер один» неоднократно и подробно освещал события, связанные с той гибелью омулевой икры. Посмотрим, что происходит сегодня. Накануне нового осеннего нереста омуля в Бурятии это актуально.

Сопротивление было отчаянным. Мало кто знает, но противостояние в судах продолжается поныне. По одному иску АБТУР уже потерпел два поражения (во второй инстанции проигрыш был в январе 2023 года). По другому иску, где к процессу привлекли даже «рыбную» комиссию - тоже два поражения (во второй инстанции провал случился в середине лета текущего года).

По первому АБТУР подал кассационную жалобу на вступившее в силу решение суда. По второму тоже готовит кассацию.

1,3 млрд рублей ущерба

Не сумев отменить оба предписания в двух инстанциях, АБТУР, по логике, должен  их исполнить. Однако не все так просто.

«В настоящее время каких-либо оснований для исполнения представлений прокурора, определения и наказания работников Управления нет», - изложил позицию Андрей Фалилеев, и. о. руководителя АБТУРа, в своем официальном ответе нашему изданию. Из АБТУРа также сообщили, что считают решения судов «незаконными и необоснованными».

Может быть, действие представлений приостановлено? Но, как сообщили «Номер один» из Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры (г. Иркутск), «процедура приостановления исполнения требований прокурора, изложенных в представлениях, Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» не предусмотрена».

Тем временем прокурорская сторона определила свою позицию по поводу ущерба. Как заявило правоохранительное ведомство, в тот сезон на инкубацию икры омуля  заложено 773,337 млн штук. Нормативный отход в размере 10% составляет 77,3337 млн штук. А сверхнормативная гибель составила почти 357 млн штук икры.

Согласно приказу минсельхоза РФ от 2020 года, промысловый возврат от вылупившихся личинок омуля составляет 0,1%. По цифрам прокуратуры, количество омуля, которое недополучено, составляет 356  910 штук.

Если кто-то хочет узнать вес этого количества рыбы во взрослом состоянии, то может сам умножить массу выросшего среднестатистического омуля на эту цифру.

Высказали силовики свое мнение и по сумме ущерба – 1 млрд 299 млн рублей. По мнению силовиков, на АБТУР возложены обязанности по контролю за выполнением ФГБУ «Главрыбвод» реконструкции Большереченского рыбоводного завода, организации предотвращения негативных последствий для воспроизводства омуля в период прекращения деятельности цеха инкубации этого завода. Они твердо убеждены, что эти обязанности должным образом не выполнены. Это вылилось в то, что на Селенгинском заводе, куда перенесли инкубацию, икра омуля оказалась в не очень подходящих условиях – в воде присутствовало повышенное содержание железа.

В качестве аргумента в пользу того, что в АБТУРе знали о концентрации железа в воде, называются письма в адрес АБТУРа, которые писал Байкальский филиал «Главрыбвода».

То, что в предписании АБТУРу не указаны конкретные действия, которые тот должен сделать, прокуратура объяснила тем, что это стало бы вмешательством в деятельность организации. АБТУР должен самостоятельно определять, какие меры следует предпринять.

По мнению «рыбников», в их полномочия по организации искусственного воспроизводства не входит контроль за соблюдением технологического процесса на заводе «Главрыбвода», ведь это требует специальных научных познаний. Но прокуратура парирует, что в предписании не ставится вопрос о ненадлежащем контроле именно за соблюдением технических норм.

«Сам по себе контроль со стороны Управления за организацией искусственного воспроизводства не свидетельствует о необходимости оценки соблюдения конкретных технических норм, а включает анализ готовности оборудования, в том числе во взаимодействии с научными организациями, подведомственными Росрыболовству», - поясняют силовики.

В ходе судебного противостояния стороны бьются меж собой по самым разным аспектам. Вплоть до того, можно ли применять к инкубации омулевой икры отраслевой стандарт «ОСТ 15.372-87. Вода для рыбоводных хозяйств. Общие требования и нормы».

В общем, АБТУР сопротивляется. Прокуратура тоже не планирует отступать. Учитывая, что масштабная гибель икры налицо, всем ясно - судебные процессы затянутся надолго.

Фото: «Номер один»
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омуль

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