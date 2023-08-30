Общество 30.08.2023 в 18:19
В Бурятии осужден мужчина, насмерть забивший односельчанина
Он проведет в исправительной колонии строгого режима ближайшие шесть с половиной лет
Текст: Номер один
В Бурятии вынесен приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в улусе Тохой Селенгинского района. Вечером 25 декабря прошлого года обвиняемый вместе с родным братом пошли для выяснения отношений к потерпевшему, с которым накануне происшествия поссорился один из них. Придя к мужчине домой, злоумышленник нанес ему множественные удары кулаками, ногами по различным частям тела. В результате полученных повреждений через некоторое время потерпевший скончался.
Изначально обвиняемый выдвигал версию о самообороне, якобы во время потасовки, потерпевший нанес ему ножевое ранение руки, но свидетельские показания несовершеннолетних очевидцев доказали обратное. В итоге обвиняемый признал вину при окончательном обвинении и отказался от предыдущей версии.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в улусе Тохой Селенгинского района. Вечером 25 декабря прошлого года обвиняемый вместе с родным братом пошли для выяснения отношений к потерпевшему, с которым накануне происшествия поссорился один из них. Придя к мужчине домой, злоумышленник нанес ему множественные удары кулаками, ногами по различным частям тела. В результате полученных повреждений через некоторое время потерпевший скончался.
Изначально обвиняемый выдвигал версию о самообороне, якобы во время потасовки, потерпевший нанес ему ножевое ранение руки, но свидетельские показания несовершеннолетних очевидцев доказали обратное. В итоге обвиняемый признал вину при окончательном обвинении и отказался от предыдущей версии.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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