Общество 30.08.2023 в 18:19

В Бурятии осужден мужчина, насмерть забивший односельчанина

Он проведет  в исправительной колонии строгого режима ближайшие шесть с половиной лет
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Текст: Номер один
В Бурятии осужден мужчина, насмерть забивший односельчанина
В Бурятии  вынесен приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.                          

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в улусе Тохой Селенгинского района. Вечером 25 декабря прошлого года обвиняемый вместе с родным братом пошли для выяснения отношений к потерпевшему, с которым накануне происшествия поссорился один из них. Придя к мужчине домой, злоумышленник нанес ему множественные удары кулаками, ногами по различным частям тела. В результате полученных повреждений через некоторое время потерпевший скончался.

Изначально обвиняемый выдвигал версию о самообороне, якобы во время потасовки, потерпевший нанес ему ножевое ранение руки, но свидетельские показания несовершеннолетних очевидцев доказали обратное. В итоге обвиняемый признал вину при окончательном обвинении и отказался от предыдущей версии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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