В Бурятии осужден мужчина, насмерть забивший односельчанина

В Бурятии вынесен приговор 44-летнему мужчине, признанному виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в улусе Тохой Селенгинского района. Вечером 25 декабря прошлого года обвиняемый вместе с родным братом пошли для выяснения отношений к потерпевшему, с которым накануне происшествия поссорился один из них. Придя к мужчине домой, злоумышленник нанес ему множественные удары кулаками, ногами по различным частям тела. В результате полученных повреждений через некоторое время потерпевший скончался.Изначально обвиняемый выдвигал версию о самообороне, якобы во время потасовки, потерпевший нанес ему ножевое ранение руки, но свидетельские показания несовершеннолетних очевидцев доказали обратное. В итоге обвиняемый признал вину при окончательном обвинении и отказался от предыдущей версии.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Фото: «Номер один»