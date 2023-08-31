Общество 31.08.2023 в 09:11

Спасатели Бурятии эвакуируют пострадавшую в горах иркутянку

Женщина получила перелом левой голени после падения валуна на Пике Дружбы
A- A+
Текст: Номер один
Спасатели Бурятии эвакуируют пострадавшую в горах иркутянку
В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу накануне поступила информация  о том, что в горах Тункинского района 36-летняя женщина нуждается в помощи спасателей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пострадавшая состояла в незарегистрированной туристической группе из трех человек: двое мужчин и одна женщина из Иркутска. Они решили подняться на Пик Дружбы. В 8 км от села Аршан туристы организовали лагерь, где на ногу женщины упал валун - она получила перелом ноги. Самостоятельно передвигаться не может.

В 15:15 спасатели  БРПСС прибыли место происшествия, осмотрели пострадавшую. В ходе осмотра установлено, что у пострадавшей открытый перелом левой голени обеих костей (малоберцовая и большеберцовая). Спасатели наложили шину пострадавшей туристке на травмированную ногу. С помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком, начали эвакуацию травмированной женщины. В связи с тяжелой травмой  пострадавшей, со сложным горным рельефом и длительностью спуска было решено эвакуировать авиацией.

В 17:00 спасатели БРПСС с туристами и пострадавшей дошли до открытой местности, где может сесть вертолет. Там они поставили лагерь и  остались на ночлег.

Для оказания помощи по транспортировке пострадавшей женщины сегодня в 10:00 запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России из Иркутска.

Фото: БПСО
Теги
инцидент турист горы эвакуация

Все новости

В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине
31.08.2023 в 15:34
В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео
31.08.2023 в 15:26
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108
31.08.2023 в 15:16
Начало сентября в Бурятии будет теплым
31.08.2023 в 14:50
В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр
31.08.2023 в 14:22
Житель Бурятии шесть раз пырнул ножом свою ревнивую избранницу
31.08.2023 в 13:57
Особо-охраняемые природные территории Бурятии получат дополнительные деньги
31.08.2023 в 13:41
На площади Советов в Улан-Удэ 1 сентября покажут новое лазерное шоу
31.08.2023 в 13:22
В Бурятии жительницу осудили на 7 лет за убийство отчима-извращенца
31.08.2023 в 12:22
В ГИБДД Бурятии назвали причину падения автомобиля в обрыв
31.08.2023 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине

Свалка площадью 2000 кв.м. находится посреди леса на поляне

31.08.2023 в 15:34
В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео
Звери резвились на солнце
31.08.2023 в 15:26
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108
Сюда придут учиться более 700 юных жителей 102-го и других микрорайонов столицы Бурятии
31.08.2023 в 15:16
Начало сентября в Бурятии будет теплым
В День знаний воздух прогреется до 28 градусов
31.08.2023 в 14:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru