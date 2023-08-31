Спасатели Бурятии эвакуируют пострадавшую в горах иркутянку

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу накануне поступила информация о том, что в горах Тункинского района 36-летняя женщина нуждается в помощи спасателей, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Пострадавшая состояла в незарегистрированной туристической группе из трех человек: двое мужчин и одна женщина из Иркутска. Они решили подняться на Пик Дружбы. В 8 км от села Аршан туристы организовали лагерь, где на ногу женщины упал валун - она получила перелом ноги. Самостоятельно передвигаться не может.В 15:15 спасатели БРПСС прибыли место происшествия, осмотрели пострадавшую. В ходе осмотра установлено, что у пострадавшей открытый перелом левой голени обеих костей (малоберцовая и большеберцовая). Спасатели наложили шину пострадавшей туристке на травмированную ногу. С помощью носилок и страховки, по сложной скалистой местности, пешим порядком, начали эвакуацию травмированной женщины. В связи с тяжелой травмой пострадавшей, со сложным горным рельефом и длительностью спуска было решено эвакуировать авиацией.В 17:00 спасатели БРПСС с туристами и пострадавшей дошли до открытой местности, где может сесть вертолет. Там они поставили лагерь и остались на ночлег.Для оказания помощи по транспортировке пострадавшей женщины сегодня в 10:00 запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России из Иркутска.Фото: БПСО