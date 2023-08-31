Общество 31.08.2023 в 10:18
В Монголии возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Улан-Батор-Замын-Ууд-Эрлянь
Следующим этапом планируется открыть движение до Пекина и Хух-Хото
Текст: Номер один
В Монголии возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Улан-Батор-Замын-Ууд-Эрлянь, которое было приостановлено три года назад из-за пандемии коронавируса, сообщает МОНЦАМЭ.
Первый поезд отправится из Улан-Батора 31 августа и прибудет в Эрлянь 1 сентября.
Также обсуждается вопрос возобновления в ближайшее время движения пассажирских поездов по маршрутам Улаан-Батор-Хух-Хото и Улан-Батор-Пекин.
Отметим, что расстояние из России до Пекина по этой ветке железных дорог Монголии (через ЖДПП Наушки) почти на 1000 км короче, чем через ЖДПП Забайкальск.
Фото: montsame.mn
Первый поезд отправится из Улан-Батора 31 августа и прибудет в Эрлянь 1 сентября.
Также обсуждается вопрос возобновления в ближайшее время движения пассажирских поездов по маршрутам Улаан-Батор-Хух-Хото и Улан-Батор-Пекин.
Отметим, что расстояние из России до Пекина по этой ветке железных дорог Монголии (через ЖДПП Наушки) почти на 1000 км короче, чем через ЖДПП Забайкальск.
Фото: montsame.mn