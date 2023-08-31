Общество 31.08.2023 в 11:14

ВСЖД присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»

В Улан-Удэ подростки оказались главными нарушителями правил безопасности при нахождении на путях  
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ВСЖД присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт»
Восточно-Сибирская железная дорога присоединилась к профилактической акции «Безопасный транспорт», инициированной Восточно-Сибирским линейным управлением  МВД России на транспорте, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В последние дни летних школьных каникул работники магистрали и транспортные полицейские организовали совместные мероприятия, призванные напомнить детям и подросткам правила безопасности при нахождении на путях.

В Улан-Удэ профилактический рейд состоялся на участке магистрали, разделяющий микрорайоны Кирзавод и Батарейка. Несмотря на наличие двух оборудованных, регулируемых пешеходных переходов, горожане организовали здесь несанкционированный переход через пути.

Опасный маршрут ежедневно прокладывают десятки улан-удэнцев, в том числе дети, ведь недалеко от магистрали расположены школы и техникумы. Именно подростки оказались главными нарушителями, которых удалось выявить в ходе рейда.

О правилах безопасности вблизи магистрали рассказали и школьникам, возвращающимся с каникул на поездах. На железнодорожном вокзале Улан-Удэ детям и подросткам вручили специальные сувениры, призванные напомнить, что железная дорога – не место для игр.

Фото: ВСЖД  

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