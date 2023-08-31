Общество 31.08.2023 в 13:22
На площади Советов в Улан-Удэ 1 сентября покажут новое лазерное шоу
Его также повторят вечером в субботу
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ 1 сентября состоится показ нового красочного тематического лазерного шоу на зданиях, расположенных напротив памятника Ленину на площади Советов, сообщает МБУ «Горсвет».
Шоу можно будет увидеть в 21:00 и 21:30. Повтор шоу состоится в это же время в субботу, 2 сентября.
Возрастное ограничение: 0+
Фото: мэрия Улан-Удэ
Шоу можно будет увидеть в 21:00 и 21:30. Повтор шоу состоится в это же время в субботу, 2 сентября.
Возрастное ограничение: 0+
Фото: мэрия Улан-Удэ
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