На площади Советов в Улан-Удэ 1 сентября покажут новое лазерное шоу

В Улан-Удэ 1 сентября состоится показ нового красочного тематического лазерного шоу на зданиях, расположенных напротив памятника Ленину на площади Советов, сообщает МБУ «Горсвет».Шоу можно будет увидеть в 21:00 и 21:30. Повтор шоу состоится в это же время в субботу, 2 сентября.Фото: мэрия Улан-Удэ