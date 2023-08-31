Общество 31.08.2023 в 13:41

Особо-охраняемые природные территории Бурятии получат дополнительные деньги

Средства пойдут на благоустройство их территорий
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Текст: Константин Воронов
Особо-охраняемые природные территории Бурятии получат дополнительные деньги
Особо-охраняемые природные территории Бурятии получат дополнительное финансирование. Об этом сообщили на межведомственном совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Уже известно, что Байкальский государственный природный биосферный заповедник получит около 12 млн рублей на благоустройство особо охраняемой природной территории.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на землях трёх районов: Джидинского, Селенгинского и Кабанского. Заповедная территория занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан вдоль южного побережья озера Байкал. Общая площадь заповедной территории составляет 167871 га, а протяженность границ достигает 200 км. На территории заповедника есть растения и редкие виды животных и птиц, занесённые в Красную книгу РФ.

Благодаря средствам, выделенным по поручению президента России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в заповеднике будет благоустроена территория гостиницы «Окнами на Байкал». Сегодня Байкальский заповедник – одно из лучших мест в России, где созданы условия для туризма: построены современные визит-центры и эколого-туристические комплексы, проложены удобные тропы и разработаны увлекательные экскурсии.

«Туристическая отрасль имеет важное значение как с точки зрения развития экономики, так и с точки зрения возможности граждан отдохнуть, увидеть свою страну. Люди, которые побывали на Дальнем Востоке, стремятся узнать его лучше, принимают решение о реализации на его территории инвестиционных проектов. Обладая богатым природным потенциалом, Дальний Восток и Арктика дают возможность туристам посмотреть лучшие уголки природы – от океанского побережья до озера Байкал, от Ленских столбов Якутии до Уссурийской тайги», – сказал Юрий Трутнев.

Всего на территории Бурятии расположено восемь особо охраняемых природных территорий федерального значения: Забайкальский и Тункинский национальный парки, Байкальский, Баргузинский и Джергинский заповедники, Фролихинский, Кабанский и Алтачейский заказники. На этих территориях находятся три музея, пять визит-центров, 22 гостевых дома и гостиницы, проложены 86 экотроп и маршрутов. В 2022 году особо охраняемые территории Бурятии посетили 193 тыс. туристов.

Фото: «Номер один»
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