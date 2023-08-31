Общество 31.08.2023 в 14:22

В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр

Они взяли два чужих мобильника, чтобы поиграть в игры
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр

В аппарат уполномоченной по правам ребенка в Бурятии поступили материалы из суда в отношении двух девятилетних девочек, которых обвинили в краже двух сотовых телефонов.

«Поводом для обращения в суд послужил факт того, что девочки, воспользовавшись отсутствием в доме хозяйки, забрали два сотовых телефона для того, чтобы поиграть в игры. В тот же день телефоны возвращены владельцу», 

- сообщила Наталья Ганькина.
Уголовное дело не возбудили по причине того, что несовершеннолетние не достигли возраста уголовной ответственности. Девочки ранее на профилактических учетах не состояли, сделали выводы из случившегося, в школе положительно характеризуются.

«В своем заключении по данному делу я выступила против направления детей в центр. Считаю, что в данном случае взрослые должны усилить свой контроль за детьми, объяснять, что можно делать, а за какие действия возможно привлечение к ответственности. Уверена, что исправление поведения детей возможно без направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей»,

 - отметила омбудсмен.
При вынесении решения суд учел мнение уполномоченного по правам ребенка. Решение суда не вступило в законную силу.



Фото: pixabay.com

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детский омбудсмен права ребенка правонарушение

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