В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр
В аппарат уполномоченной по правам ребенка в Бурятии поступили материалы из суда в отношении двух девятилетних девочек, которых обвинили в краже двух сотовых телефонов.
Уголовное дело не возбудили по причине того, что несовершеннолетние не достигли возраста уголовной ответственности. Девочки ранее на профилактических учетах не состояли, сделали выводы из случившегося, в школе положительно характеризуются.
«Поводом для обращения в суд послужил факт того, что девочки, воспользовавшись отсутствием в доме хозяйки, забрали два сотовых телефона для того, чтобы поиграть в игры. В тот же день телефоны возвращены владельцу»,
- сообщила Наталья Ганькина.
При вынесении решения суд учел мнение уполномоченного по правам ребенка. Решение суда не вступило в законную силу.
«В своем заключении по данному делу я выступила против направления детей в центр. Считаю, что в данном случае взрослые должны усилить свой контроль за детьми, объяснять, что можно делать, а за какие действия возможно привлечение к ответственности. Уверена, что исправление поведения детей возможно без направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей»,
- отметила омбудсмен.
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