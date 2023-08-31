В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр

В аппарат уполномоченной по правам ребенка в Бурятии поступили материалы из суда в отношении двух девятилетних девочек, которых обвинили в краже двух сотовых телефонов.

«Поводом для обращения в суд послужил факт того, что девочки, воспользовавшись отсутствием в доме хозяйки, забрали два сотовых телефона для того, чтобы поиграть в игры. В тот же день телефоны возвращены владельцу»,

- сообщила Наталья Ганькина.



Уголовное дело не возбудили по причине того, что несовершеннолетние не достигли возраста уголовной ответственности. Девочки ранее на профилактических учетах не состояли, сделали выводы из случившегося, в школе положительно характеризуются.



«В своем заключении по данному делу я выступила против направления детей в центр. Считаю, что в данном случае взрослые должны усилить свой контроль за детьми, объяснять, что можно делать, а за какие действия возможно привлечение к ответственности. Уверена, что исправление поведения детей возможно без направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей»,

- отметила омбудсмен.



При вынесении решения суд учел мнение уполномоченного по правам ребенка. Решение суда не вступило в законную силу.





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