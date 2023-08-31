Общество 31.08.2023 в 14:50

Начало сентября в Бурятии будет теплым

В День знаний воздух прогреется до 28 градусов
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Текст: Евгения Гармаева
Начало сентября в Бурятии будет теплым

В Бурятгидрометцентре рассказали, к какой погоде следует готовиться на 1 сентября и в выходные.

Так, в День знаний по республике ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью составит +10, +15, местами опустится до +3, +8 градусов. Днем воздух прогреется до +23, +28, местами +16,+21.

В Улан-Удэ 1 сентября преимущественно без осадков. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +12,+14, днем +24,+26 градусов.

2 сентября в Бурятии будет облачно с прояснением. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14-17 м/с. Ночью столбики термометра опустятся до +11,+16, местами – до +4,+9. Днем вновь потеплеет до +20,+25, местами +14,+19.

3 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Ночью в горах по крайнему северу с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.Температура ночью +10,+15, местами +1,+6. Днем +21,+26, местами +13,+18.


Фото: "Номер один"

 

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