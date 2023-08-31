В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108

В Улан-Удэ сегодня, в канун нового учебного года, торжественно открыли новый трехэтажный корпус школы № 108. В старом здании обучение велось только по программе «начальной школы». Благодаря новому корпусу теперь будет полноценное среднее общеобразовательное учреждение.В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие официальные лица, сообщили в городской администрации.«Хочется, чтобы здесь вы обретали знания, друзей и те возможности, которые помогут идти вперёд, достигать результатов. Хотел бы сказать спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за те возможности, которые он нам даёт. С такой поддержкой, с таким вниманием к нашей республике, мы многое можем сделать. А главное - для наших ребят мы можем обеспечить хорошее, светлое будущее», - поздравил собравшихся Алексей Цыденов.Школа рассчитана на 450 мест в одну смену. Уже завтра сюда придут учиться более 700 детей. Обучать ребят будут около 30 педагогов.«Сразу 700 человек завтра войдут в двери красивой, современной, комфортной школы, где созданы все условия, чтобы учиться, заниматься дополнительным образованием, физической культурой. Ребята, пусть школа станет для вас родным домом, и именно здесь вы станете умными, смелыми, сильными, грамотными, нужными нашей России людьми, – сказал Игорь Шутенков.Новый корпус оснащен современным оборудованием, здесь есть учебные кабинеты, мастерские, столовая, актовый и спортивный залы. Также обустроены библиотека и студия для проведения творческих занятий. В центре здания - универсальное пространство с атриумом, где можно проводить мероприятия. Именно здесь местные художники в рамках социокультурного проекта «САЙНУУ!» нарисовали мурал — большую композицию, где можно найти 108 звезд, по номеру школы. Ещё одно красочное изображение с бурят - монгольской каллиграфией нанесли на фасаде школы.Здание школы № 108 было построено благодаря госпрограмме «Развитие образования» на условиях государственно-частного партнерства между правительством Бурятии и ООО «ПроШкола» — дочерней структуры госкорпорации развития ВЭБ.РФ. На строительство объекта было направлено около 700 млн рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников (кредиторы - ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк»).Школа № 108 также вошла в социокультурный проект «САЙНУУ!», который в Бурятии по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ПроШкола» реализует Центр креативных индустрий «Хэб — Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Около полугода жители и художники Бурятии вместе разрабатывали сюжеты муралов (крупных графических изображений на фасадах) для трёх новых школ в республике: в Улан-Удэ, Поселье и Иволгинске. К 1 сентября все фасады художественно закончены.Стену школы №108 расписывали Янжима Батуева и Ася Лыгденова, лестничные пролеты – Артем Маганов, школьный атриум – Мария Намолова. После открытия школы часть работ внутри бурятские художники будут выполнять вместе со школьниками. Старт проекта «САЙНУУ!» в Бурятии планируется 14-15 сентября.Фото: ulan-ude-info.ru