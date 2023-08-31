Общество 31.08.2023 в 15:16

В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108

Сюда придут учиться более 700 юных жителей 102-го и других микрорайонов столицы Бурятии
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108
В Улан-Удэ сегодня, в канун нового учебного года, торжественно открыли новый трехэтажный корпус школы № 108. В старом здании обучение велось только по программе «начальной школы». Благодаря новому корпусу теперь будет полноценное среднее общеобразовательное учреждение.

В церемонии открытия приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие официальные лица, сообщили в городской администрации.

«Хочется, чтобы здесь вы обретали знания, друзей и те возможности, которые помогут идти вперёд, достигать результатов. Хотел бы сказать спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за те возможности, которые он нам даёт. С такой поддержкой, с таким вниманием к нашей республике, мы многое можем сделать. А главное - для наших ребят мы можем обеспечить хорошее, светлое будущее», - поздравил собравшихся Алексей Цыденов.

Школа рассчитана на 450 мест в одну смену. Уже завтра сюда придут учиться более 700 детей. Обучать ребят будут около 30 педагогов.

«Сразу 700 человек завтра войдут в двери красивой, современной, комфортной школы, где созданы все условия, чтобы учиться, заниматься дополнительным образованием, физической культурой. Ребята, пусть школа станет для вас родным домом, и именно здесь вы станете умными, смелыми, сильными, грамотными, нужными нашей России людьми, – сказал Игорь Шутенков.

Новый корпус оснащен современным оборудованием, здесь есть учебные кабинеты, мастерские, столовая, актовый и спортивный залы. Также обустроены библиотека и студия для проведения творческих занятий. В центре здания - универсальное пространство с атриумом, где можно проводить мероприятия. Именно здесь местные художники в рамках социокультурного проекта «САЙНУУ!» нарисовали мурал — большую композицию, где можно найти 108 звезд, по номеру школы. Ещё одно красочное изображение с бурят - монгольской каллиграфией нанесли на фасаде школы.

Здание школы № 108 было построено благодаря госпрограмме «Развитие образования» на условиях государственно-частного партнерства между правительством Бурятии и ООО «ПроШкола» — дочерней структуры госкорпорации развития ВЭБ.РФ. На строительство объекта было направлено около 700 млн рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников (кредиторы - ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк»).

Школа № 108 также вошла в социокультурный проект «САЙНУУ!», который в Бурятии по инициативе и при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ПроШкола» реализует Центр креативных индустрий «Хэб — Хаб» при участии администрации Улан-Удэ. Около полугода жители и художники Бурятии вместе разрабатывали сюжеты муралов (крупных графических изображений на фасадах) для трёх новых школ в республике: в Улан-Удэ, Поселье и Иволгинске. К 1 сентября все фасады художественно закончены.

Стену школы №108 расписывали Янжима Батуева и Ася Лыгденова, лестничные пролеты – Артем Маганов, школьный атриум – Мария Намолова. После открытия школы часть работ внутри бурятские художники будут выполнять вместе со школьниками. Старт проекта «САЙНУУ!» в Бурятии планируется 14-15 сентября.

Фото: ulan-ude-info.ru
Теги
образование школа открытие

Все новости

В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине
31.08.2023 в 15:34
В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео
31.08.2023 в 15:26
В Улан-Удэ открыли новый корпус школы № 108
31.08.2023 в 15:16
Начало сентября в Бурятии будет теплым
31.08.2023 в 14:50
В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр
31.08.2023 в 14:22
Житель Бурятии шесть раз пырнул ножом свою ревнивую избранницу
31.08.2023 в 13:57
Особо-охраняемые природные территории Бурятии получат дополнительные деньги
31.08.2023 в 13:41
На площади Советов в Улан-Удэ 1 сентября покажут новое лазерное шоу
31.08.2023 в 13:22
В Бурятии жительницу осудили на 7 лет за убийство отчима-извращенца
31.08.2023 в 12:22
В ГИБДД Бурятии назвали причину падения автомобиля в обрыв
31.08.2023 в 11:58
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине

Свалка площадью 2000 кв.м. находится посреди леса на поляне

31.08.2023 в 15:34
В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео
Звери резвились на солнце
31.08.2023 в 15:26
Начало сентября в Бурятии будет теплым
В День знаний воздух прогреется до 28 градусов
31.08.2023 в 14:50
В Бурятии девятилетние девочки едва не попали в исправительный центр
Они взяли два чужих мобильника, чтобы поиграть в игры
31.08.2023 в 14:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru