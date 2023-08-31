Общество 31.08.2023 в 15:26
В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео
Звери резвились на солнце
Текст: Евгения Гармаева
В Северо-Байкальском районе в Баргузинском заповеднике в объектив видеокамеры попали два веселых лисенка. Детеныши резвились на поляне в солнечный день. Кадрами поделились в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
«На улице тепло и солнечно, а завтра уже в школу! Давшинские лисята наслаждаются последним летним днём»,
- прокомментировали кадры специалисты.
Как сообщал «Номер один», ранее сотрудники «Заповедного Подлеморья» поделились кадрами, на которых хитрый бурый медведь оккупировал мусорные баки заповедника.
В Бурятии любопытный медведь захватил мусорные баки в заповеднике
10.08.2023 в 10:10
Фото: скриншот из видео