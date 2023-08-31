В Бурятии в заповеднике два играющих лисенка попали на видео

В Северо-Байкальском районе в Баргузинском заповеднике в объектив видеокамеры попали два веселых лисенка. Детеныши резвились на поляне в солнечный день. Кадрами поделились в ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

«На улице тепло и солнечно, а завтра уже в школу! Давшинские лисята наслаждаются последним летним днём»,

- прокомментировали кадры специалисты.



Как сообщал «Номер один», ранее сотрудники «Заповедного Подлеморья» поделились кадрами, на которых хитрый бурый медведь оккупировал мусорные баки заповедника.