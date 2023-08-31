Общество 31.08.2023 в 15:34

В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине

Свалка площадью 2000 кв.м. находится посреди леса на поляне

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Текст: "Номер один"
В Бурятии суд обязал чиновников убрать свалку в Усть-Баргузине

В Октябрьский районный суд обратился прокурор Баргузинского района. Он просил обязать Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) и минприроды в срок не позднее 12 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда ликвидировать несанкционированную свалку в Усть-Баргузине.

Прокуратура в ходе проверки выявила в лесах Усть-Баргузина несанкционированную свалку. Состав мусора - отходы из жилищ, бумага, картон, стекло, полиэтилен, пластмасса, коробки, одежда, бытовые товары, пищевые отходы, металл, стекло, дерево, резина, обувь, строительный мусор, опилки.

«Отходы размещены на ровной земле посреди лесного массива, мусор разбросан по всей площади неравномерно, имеются накопления высотой до 2 метров, местами мусор расположен одним слоем высотой 10-20 см. Границы несанкционированной свалки проходят вдоль лесных насаждений и располагаются на очищенной от деревьев поляне. Сквозь несанкционированную свалку проходит грунтовая дорога. Ограждения отсутствуют, шлагбаума или иных средств ограничения заезда на свалку нет», - сообщается в материалах дела.

Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

По результатам расследования виновных, как и собственника свалки, не нашли. До настоящего времени РАЛХ не принял меры по ликвидации этой свалки.

«Образование несанкционированной свалки на землях лесного фонда подвергает отрицательному воздействию качество жизни и благополучия неопределенного круга лиц, нарушаются права неопределенного круга лиц на обитание в здоровой, сбалансированной окружающей среде», - подчеркивается в деле.

Суд постановил обязать РАЛХ принять меры по ликвидации несанкционированной свалки твердых бытовых отходов объемом 700 кв.м. в течении двенадцати месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.


Фото: "Номер один"

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суд ралх свалка усть-баргузин

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