Жительница Улан-Удэ взыскала компенсацию за неудачные покатушки

Улан-удэнка обратилась в Октябрьский районный суд с просьбой взыскать с владелицы тюбинг-парка компенсацию морального вреда, утраченный заработок и расходы по оплате медицинских услуг общей суммой более 380 тысяч рублей.

Минувшей зимой женщина при скатывании горы на ватрушке столкнулась с инструктором. В результате столкновения она получила различные повреждения, которые были оценены как повреждения, причинившие легкий вред здоровью. В возбуждении уголовного дела ей было отказано в виду отсутствия состава преступления.

В связи с причинением вреда здоровью истцу пришлось лечиться, что требовало денежных затрат. В связи с тем, что она отсутствовала на работе, недополучила утраченный заработок за период нетрудоспособности в размере 50 540 руб. Также в результате причинения легкого вреда здоровью, истец претерпела эмоциональный стресс, физические и нравственные страдания, поэтому просила взыскать компенсацию морального вреда.

«В результате столкновения женщина получила следующие повреждения: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, контузия 1 степени правого глаза, кровоподтек и ссадина на лице, субконъюктивальное кровоизлияние правого глаза. По своим свойствам в совокупности расцениваются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью человека по признакам кратковременного расстройства здоровья до 21 дня», - уточняется в материалах дела.

Как рассказал инструктор, он убирал посетителей, которые нарушили правила выхода с трека, с траектории движения. Когда он повернулся, то в последний момент увидел, что на него скатываются трое посетителей на скрепленных тюбингах. Так как они уже приближались, он попытался уйти от столкновения и отпрыгнул в сторону. Краем ботинка мужчина задел одну из посетительниц. Сам он ничего не почувствовал, но видел, что одна из девушек продолжает сидеть в тюбинге и держится за лицо рукой. Он сразу сказал по рации инструкторам, которые находились наверху, чтобы они остановили поток людей. Предложил девушке вызвать скорую помощь, но она отказалась, потом он принес им аптечку с сухим льдом.

Суд решил исковое заявление горожанки удовлетворить частично: взыскать с владелицы тюбинг-парка компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., утраченный заработок в размере 50540 руб., убытки в размере 4806 руб., а также штраф в размере 77673 руб.



Фото: ru.freepik.com