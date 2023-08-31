В Улан-Удэ возросло количество нападений хозяйских собак
В администрации Улан-Удэ обсудили ряд вопросов, касающихся профилактики нападений безнадзорных животных.
Обследованы ограждения образовательных учреждений, чтобы не допустить туда бродячих псов. 1 сентября на «классных часах» детям и родителям объяснят, как вести себя при встрече с собаками. Как отмечают в администрации, количество заявок от горожан по сравнению с прошлым годом уменьшилось в два раза и составляет 1985, в прошлом году их было 3913.
«В каждом районе города работают три службы отлова, всего задействовано 11 экипажей. В первую очередь, отрабатываются территории вокруг школ и детских садов, также пути следования к этим учреждениям. За три недели отловлено 200 особей»,
- сообщили в Комитете городского хозяйства.
Всего с начала года на территории города отловлено 3725 особей, проведено 35 рейдовых мероприятий. В ходе рейдов мобильными группами пройдено 4288 домовладений, выдано 459 требований на явку для составления протоколов, составлено 82 протокола за нарушение правил выгула и отсутствие регистрации животных.
«Возросло количество нападений хозяйских собак – 95 случаев – это 56% от общего количества нападений. С начала года в отношении владельцев животных составлено 603 протокола за нарушение порядка выгула, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей. Сумма наложенных штpaфов cocтaвила yжe 1,25 млн pyблeй. Уважаемые горожане, просим посадить своих питомцев на цепь, не позволять собакам провожать ребенка до школы»,– призвал горожан Сергей Гашев.
Фото: "Номер один"