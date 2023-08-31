В Улан-Удэ возросло количество нападений хозяйских собак

В администрации Улан-Удэ обсудили ряд вопросов, касающихся профилактики нападений безнадзорных животных.

«В каждом районе города работают три службы отлова, всего задействовано 11 экипажей. В первую очередь, отрабатываются территории вокруг школ и детских садов, также пути следования к этим учреждениям. За три недели отловлено 200 особей»,

- сообщили в Комитете городского хозяйства.



«Возросло количество нападений хозяйских собак – 95 случаев – это 56% от общего количества нападений. С начала года в отношении владельцев животных составлено 603 протокола за нарушение порядка выгула, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей. Сумма наложенных штpaфов cocтaвила yжe 1,25 млн pyблeй. Уважаемые горожане, просим посадить своих питомцев на цепь, не позволять собакам провожать ребенка до школы», – призвал горожан Сергей Гашев.



Обследованы ограждения образовательных учреждений, чтобы не допустить туда бродячих псов. 1 сентября на «классных часах» детям и родителям объяснят, как вести себя при встрече с собаками. Как отмечают в администрации, количество заявок от горожан по сравнению с прошлым годом уменьшилось в два раза и составляет 1985, в прошлом году их было 3913.Всего с начала года на территории города отловлено 3725 особей, проведено 35 рейдовых мероприятий. В ходе рейдов мобильными группами пройдено 4288 домовладений, выдано 459 требований на явку для составления протоколов, составлено 82 протокола за нарушение правил выгула и отсутствие регистрации животных.