Общество 31.08.2023 в 16:55

Жительница Бурятии убила сожителя матери на следующий день после ее смерти

Чтобы отвести от себя подозрения, она обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении отчима
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Текст: Номер один
Жительница Бурятии убила сожителя матери на следующий день после ее смерти
В Бурятии суд вынес приговор 42-летней жительнице Селенгинского района, признанной виновной в убийстве сожителя матери, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что 29 марта нынешнего года скончалась мать подозреваемой, после чего женщина стала употреблять алкогольные напитки. Следующим вечером на фоне алкогольного опьянения она поссорилась с сожителем матери, схватила пустую бутылку и с силой нанесла несколько ударов по голове мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая спрятала его тело в квартире, закидав сверху вещами, после чего продолжила распивать спиртное. Спустя два дня родственники мужчины стали проявлять беспокойство в связи с его отсутствием. Тогда женщина, чтобы отвести подозрение, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении отчима. Однако при осмотре квартиры сотрудники полиции сразу обнаружили тело потерпевшего, которое уже подверглось гнилостным изменениям.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу родственников потерпевшего взысканы сумма материального ущерба в размере 70 тыс рублей и компенсация морального вреда в размере 900 тыс рублей.

Как ранее сообщали в Гусиноозерском районном суде, отчим предложил женщине вступить с ним в половую связь.

Фото: СКР
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преступность убийство приговор

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