Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!Первое сентября - особая дата для всех нас, потому что праздник наполнен добрыми эмоциями и радостным ожиданием.Развитие образования является приоритетной задачей, поэтому депутаты Улан-Удэнского городского Совета уделяют этому большое внимание. Ведется постоянная работа по улучшению материальной базы школ, финансируются мероприятия по детскому отдыху и оздоровлению школьников, организации горячего питания детей. Создаются необходимые условия для получения качественного образования.Дополнительно на своих округах депутаты горсовета ежегодно помогают родителям в подготовке детей к школе. В этом году за парты сядут свыше 68 000 учащихся, из которых 6754 - первоклассники.Мы гордимся нашими педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских олимпиадах и конкурсах.Хочу пожелать школьникам, учителям, и родителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. Желаю интересной и плодотворной учебы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!С праздником!