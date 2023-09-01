Общество 01.09.2023 в 08:52
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября - особая дата для всех нас, потому что праздник наполнен добрыми эмоциями и радостным ожиданием.
Развитие образования является приоритетной задачей, поэтому депутаты Улан-Удэнского городского Совета уделяют этому большое внимание. Ведется постоянная работа по улучшению материальной базы школ, финансируются мероприятия по детскому отдыху и оздоровлению школьников, организации горячего питания детей. Создаются необходимые условия для получения качественного образования.
Дополнительно на своих округах депутаты горсовета ежегодно помогают родителям в подготовке детей к школе. В этом году за парты сядут свыше 68 000 учащихся, из которых 6754 - первоклассники.
Мы гордимся нашими педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских олимпиадах и конкурсах.
Хочу пожелать школьникам, учителям, и родителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. Желаю интересной и плодотворной учебы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!
С праздником!
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев
Первое сентября - особая дата для всех нас, потому что праздник наполнен добрыми эмоциями и радостным ожиданием.
Развитие образования является приоритетной задачей, поэтому депутаты Улан-Удэнского городского Совета уделяют этому большое внимание. Ведется постоянная работа по улучшению материальной базы школ, финансируются мероприятия по детскому отдыху и оздоровлению школьников, организации горячего питания детей. Создаются необходимые условия для получения качественного образования.
Дополнительно на своих округах депутаты горсовета ежегодно помогают родителям в подготовке детей к школе. В этом году за парты сядут свыше 68 000 учащихся, из которых 6754 - первоклассники.
Мы гордимся нашими педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских олимпиадах и конкурсах.
Хочу пожелать школьникам, учителям, и родителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. Желаю интересной и плодотворной учебы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!
С праздником!
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев
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