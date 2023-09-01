Общество 01.09.2023 в 08:52

Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
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Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем знаний
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября - особая дата для всех нас, потому что праздник наполнен добрыми эмоциями и радостным ожиданием.

Развитие образования является приоритетной задачей, поэтому депутаты Улан-Удэнского городского Совета уделяют этому большое внимание. Ведется постоянная работа по улучшению материальной базы школ, финансируются мероприятия по детскому отдыху и оздоровлению школьников, организации горячего питания детей. Создаются необходимые условия для получения качественного образования.

Дополнительно на своих округах депутаты горсовета ежегодно помогают родителям в подготовке детей к школе. В этом году за парты сядут свыше 68 000 учащихся, из которых 6754 - первоклассники.

Мы гордимся нашими педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских олимпиадах и конкурсах.

Хочу пожелать школьникам, учителям, и родителям крепкого здоровья, уверенности в своих силах и удачи. Желаю интересной и плодотворной учебы, вдохновения и, конечно, отличных оценок!

С праздником!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев

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