Бурятия в пятерке лидеров ДФО по объему выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки»

В Бурятии, по данным на 28 августа, выдано 7 717 кредитов «Дальневосточной ипотеки» на общую сумму 24,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 3,2 млн рублей, сообщили в правительстве республики.Люди могут купить квартиру в новостройке или индивидуальный дом за счет ипотечных средств по сниженной ставке до 2% годовых. Программа «Дальневосточная ипотека» инициирована полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Действие программы распространяется на 11 регионов Дальневосточного федерального округа и является одним из показателей привлекательности ДФО.«Развитие Дальнего Востока определено главой государства Владимиром Путиным национальным приоритетом на XXI век. На территории ДФО реализуется комплекс мер государственной поддержки для инвесторов: налоговые льготы и таможенные преференции, обеспечение землей и необходимой инфраструктурой, в том числе возмещение затрат на её создание, возможность льготного финансирования», – сказал Юрий Трутнев.Программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать в 2019 году. Первоначально кредиты предоставлялись молодым семьям в возрасте до 35 лет включительно и участникам программы «Дальневосточный гектар», с лета 2022 года программа стала доступной для медиков и педагогов, работающих в округе, а с осени 2022-го она распространяется и на переселенцев с новых территорий России.Фото: egov-buryatia.ru