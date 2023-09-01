Общество 01.09.2023 в 09:43

Бурятия в пятерке лидеров ДФО по объему выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки»

Жители республики оформили более 7 700 кредитов на сумму 24,4 млрд рублей
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Бурятия в пятерке лидеров ДФО по объему выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки»
В Бурятии, по данным на 28 августа, выдано 7 717 кредитов «Дальневосточной ипотеки» на общую сумму 24,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила 3,2 млн рублей, сообщили в правительстве республики.

Люди могут купить квартиру в новостройке или индивидуальный дом за счет ипотечных средств по сниженной ставке до 2% годовых. Программа «Дальневосточная ипотека» инициирована полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Действие программы распространяется на 11 регионов Дальневосточного федерального округа и является одним из показателей  привлекательности ДФО.

«Развитие Дальнего Востока определено главой государства Владимиром  Путиным национальным приоритетом на XXI век. На территории ДФО реализуется комплекс мер государственной поддержки для инвесторов: налоговые льготы и таможенные преференции, обеспечение землей и необходимой инфраструктурой, в том числе возмещение затрат на её создание, возможность льготного финансирования», – сказал Юрий Трутнев.

Программа «Дальневосточная ипотека» начала действовать в 2019 году. Первоначально кредиты предоставлялись молодым семьям в возрасте до 35 лет включительно и участникам программы «Дальневосточный гектар», с лета 2022 года программа стала доступной для медиков и педагогов, работающих в округе, а с осени 2022-го она распространяется и на переселенцев с новых территорий России.

Фото: egov-buryatia.ru
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ЗУРХАЙ
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