В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста

1 сентября в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством зампреда Петра Мордовского. Рассматривался вопрос о выделении средств Тарбагатайскому району на ремонт автодороги и моста.Напомним, в результате обильных осадков в начале августа в посёлке Николаевский Тарбагатайского района произошел критический подъем уровня воды реке Воровка. Это привело к размытию автодороги по улице Рабочая, опоры моста и подтоплению приусадебных участков.Для ликвидации последствий стихии район запросил у правительства 4 млн рублей. Три из них требуются на ремонт автодороги, еще один миллион нужен для ремонта моста.«Комиссией принято решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия необходимых финансовых средств», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС