Общество 01.09.2023 в 10:53

Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37% и останется повышенным в сентябре

Уровень воды в озере - 457,08 м, есть предпосылки для холостого спуска воды на Братской ГЭС  
A- A+
Текст: Номер один
Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37% и останется повышенным в сентябре
Приток воды в озеро Байкал в августе превысил норму на 37%, в сентябре он также ожидается больше нормы, сообщил журналистам начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров. Чтобы сдержать уровень озера, Иркутская ГЭС уже частично пропускает воду вхолостую, сохраняются предпосылки для открытия холостого спуска на Братской ГЭС.

«По итогам августа приток в озеро Байкал составил 5 850 кубометров в секунду, это больше нормы - 137%. <…> По прогнозу полезный приток в озеро Байкал в сентябре ожидается в диапазоне 3 500 - 4 500 кубометров в секунду, тоже ждем выше нормы - 133%. И по третьему кварталу ждем выше нормы - 129%», - цитирует Насырова ТАСС.

Он добавил, что уровень воды в озере сейчас составляет 457,08 м, что на 24 см выше, чем год назад, но пока ниже верхней допустимой границы, установленной постановлением правительства РФ. Для многоводного периода верхняя граница установлена на отметке 457,85 м.

Насыров напомнил, что аналогичная многоводная ситуация складывалась в 2021 году. Чтобы сдержать уровень воды в Байкале, на Иркутской и на Братской ГЭС тогда открывали холостой спуск воды, причем на Братской это был первый холостой сброс с 1995 года.

Как сообщил журналистам начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового управления Росводресурсов Михаил Людвиг, 6 сентября состоится внеочередное совещание по гидрологической обстановке на Байкале, на котором будет решаться вопрос о том, открывать ли холостой спуск воды на Братской ГЭС. Пока предпосылки к этому есть, отметил он.

Иркутская ГЭС уже частично пропускает воду вхолостую. Как сообщил руководитель департамента планирования энергетических режимов и балансов компании «Евросибэнерго» Андрей Корнеев, через иркутский гидроузел сейчас пропускается 3 100 кубометров воды в секунду, из них 500 кубометров - вхолостую, то есть не через турбины.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде, однако, по словам ученых, во время большой воды экстремально высокие уровни рек и Байкала наблюдаются не каждый год. В этом году из-за роста уровня воды в озере и повышения водорасхода на ГЭС в Иркутске наблюдаются подтопления в садоводствах. Иркутская ГЭС - первая в каскаде гидроэлектростанций на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.

Фото: МЧС
Теги
многоводье Байкал уровень

Все новости

Предпринимателей Бурятии приглашают на «Акселератор социальных проектов»
01.09.2023 в 13:33
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
01.09.2023 в 12:41
Папа Римский прибыл в Монголию
01.09.2023 в 12:33
В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных
01.09.2023 в 12:15
Жителей Бурятии приглашают на вебинар по самозанятости
01.09.2023 в 12:13
В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста
01.09.2023 в 10:54
Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37% и останется повышенным в сентябре
01.09.2023 в 10:53
Жительница Бурятии из-за пьяной езды лишилась «Тойоты Камри»
01.09.2023 в 10:34
Пьяный водитель промчался по Арбату в центре Улан-Удэ
01.09.2023 в 09:55
Бурятия в пятерке лидеров ДФО по объему выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки»
01.09.2023 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
Сейчас здание школы в селе находится в плохом состоянии
01.09.2023 в 12:41
Папа Римский прибыл в Монголию
Это будет визитом знакомства с народом Монголии, где насчитывается около 1500 католиков
01.09.2023 в 12:33
В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных
Торжественные линейки и классные часы прошли в День знаний и в колониях
01.09.2023 в 12:15
В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста
Для ликвидации последствий стихии требуется 4 млн рублей
01.09.2023 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru