В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных

В Бурятии торжественные линейки и классные часы, приуроченные к началу нового учебного года, прошли в школах при исправительных учреждениях, сообщили в республиканском управлении ФСИН России.В этом году за школьные парты сели более 500 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, не имеющих среднего образования. Всего в учреждениях пенитенциарного ведомства региона работают три вечерние общеобразовательные школы, один учебно-консультационный пункт и профессиональное образовательное учреждение № 259.Праздничные мероприятия прошли также для учащихся профессиональных училищ, которых в этом году насчитывается около 295 человек. Осужденные женщины там получают специальности оператора оборудования швейного производства, повара и швеи, а мужчины обучаются на электромонтера, сварщика, машиниста (кочегара) котельной, сапожника (ремонт обуви), станочника деревообрабатывающего станка и др.По словам начальника отдела трудовой адаптации осужденных, получение общего и профессионального образования в колонии – это не только возможность приобрести новые знания, умения, но и один из важнейших шагов на пути адаптации к жизни на свободе.Фото: «Номер один»