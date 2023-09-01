Общество 01.09.2023 в 12:33
Папа Римский прибыл в Монголию
Это будет визитом знакомства с народом Монголии, где насчитывается около 1500 католиков
Текст: Номер один
Верховный правитель Святого Престола и суверен Ватикана Папа римский Франциск прибыл сегодня в Монголию с государственным визитом по приглашению президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха, сообщило МОНЦАМЭ.Самолет Папы Римского и сопровождающей его группы приземлился в столичном международном аэропорту «Чингисхан».
В аэропорту понтифика встретили министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и другие официальные лица. Для освещения этого визита прибыли около 150 представителей авторитетных иностранных СМИ.
Визит пройдет по 4 сентября
В связи с предстоящим визитом глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни 29 августа провел пресс-конференцию в Ватикане и представил программу визита Папы Римского в Монголию.
Глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни отметил, что целью визита станет встреча с около 1500 католиками. Он также отметил, что отношения между Ватиканом и Монголией были заложены еще в 13-м веке, а в 1992 году с установлением дипломатических связей отношения между сторонами расширились и были приглашены первые миссионеры в Монголию.
По словам Маттео Бруни, Папа Римский Франциск заявил, что это будет визитом знакомства с народом Монголии.
Как отметили в службе печати Святого престола, это будет 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика, в ходе которой он посетит 61-ю по счету страну в качестве главы Римско- католической церкви, сообщает ТАСС.
Впервые в истории Папа Римский посещает азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее двух тысяч человек. Дипломатические отношения Святого престола и Монголии были установлены в 1990 году, с 2003 года в столице Улан-Баторе действует апостольская префектура, административно-территориальная единица Римско-католической церкви. Сейчас ее возглавляет самый молодой кардинал, миссионер Джорджо Маренго.
Самолет компании Ita Airways с Франциском и сопровождающими лицами на борту вылетел из Рима во второй половине дня и за девять с половиной часов пролетел, в частности, над балканскими государствами, а также Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем. Установленный маршрут не включает Россию. Как уточнил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, выбирался «наиболее удобный маршрут», ему «неизвестно, чтобы были какие-то другие причины [для этого маршрута]». Лидеры государств, над которыми пролетает папский самолет, получают, по давно сложившейся традиции, формальное приветствие понтифика. В частности, его получит председатель КНР Си Цзиньпин.
Восточное направление
Ранее в СМИ циркулировало ни разу не получившее официального подтверждения сторон предположение о вероятной технической посадке понтифика на территории РФ для возможной встречи с главой РПЦ. В Московском патриархате неоднократно указывали, что данный вопрос не стоит на повестке дня. Однако многие наблюдатели обратили внимание на расширение «восточного направления» работы ватиканской дипломатии, сообщает ТАСС.
Так, в конце июня Святой Престол и правительство Вьетнама по случаю визита президента этой страны Во Ван Тхыонга в Ватикан подписали соглашение о статусе и открытии представительства Папского представителя-резидента в республике. В 2011 года там был назначен представитель- нерезидент.
Как и с социалистическим Вьетнамом, с Монголией был период отсутствия отношений со Святым престолом в годы гонений на религию.
Одна из целей понтификата Франциска - сближение с «удаленными» католическими общинами. И одно из основных направлений работы - с Китаем. Уже на протяжении нескольких лет между Ватиканом и Китаем действует соглашение о назначении римско-католических епископов. Хотя его текст не обнародовали, поскольку, как поясняют в Ватикане, оно носит «экспериментальный характер», смысл сводится тому, что прерогатива назначений - за папой, или по крайней мере кандидаты согласуются со Святым престолом. Недавно католическая церковь Китая сообщила о назначении епископа в Шанхае в нарушении соглашения без консультации с Ватиканом. Однако во избежании конфронтации Святой престол утвердил это решение.
Как ТАСС стало известно из информированных ватиканских источников, Святой престол работает над открытием своего представительства в Пекине. Как пояснил источник, такое представительство нужно для выполнения разных задач. «Чтобы лучше представлять ситуацию, знать о положении церкви и людей. Представительство нужно в связи с епископскими назначениями, но есть и другие вопросы. Пока это идея более прямых отношений с местной церковью», - пояснил источник.
В Ватикане убеждены, что открытие представительства стало бы очень важным большим шагом для сближения. Поездка в Монголию, несмотря на сложную геополитическую региональную конфигурацию и внутренние противоречия, является подтверждением интереса Ватикана к целой важной части мира, в которой миссионерство часто встречали враждебно.
Программа визита
1 сентября (раннее утро по европейскому времени) понтифика встретила в аэропорту глава МИД страны Батмунхийн Батцэцэг.
Во время поездки Франциск встретится с руководством страны, в частности с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, а также представителями католической общины и миссионерами. Особое внимание будет уделено благотворительной деятельности католической церкви. Франциск откроет «Дом милосердия», созданный по инициативе апостольской префектуры при поддержке Папских миссионерских обществ.
В воскресенье Франциск возглавит службу, а также примет участие в экуменическом и межрелигиозном мероприятии, в котором примут участие представители самых разных конфессий, представленных в стране, включая наиболее многочисленную конфессию буддистов.
«Это свидетельствует о стремлении к мирному сосуществованию, которое характерно для монгольского народа на протяжении десятилетий», - подчеркнул Бруни.
Как стало известно ТАСС, в этой встрече примет участие делегация местного православного прихода, единственного РПЦ в Монголии, Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе. На мессе ожидаются верующие из соседних с Монголией стран, включая Россию и Китай, а также из Таиланда, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Вьетнама.
В аэропорту понтифика встретили министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и другие официальные лица. Для освещения этого визита прибыли около 150 представителей авторитетных иностранных СМИ.
Визит пройдет по 4 сентября
В связи с предстоящим визитом глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни 29 августа провел пресс-конференцию в Ватикане и представил программу визита Папы Римского в Монголию.
Глава пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни отметил, что целью визита станет встреча с около 1500 католиками. Он также отметил, что отношения между Ватиканом и Монголией были заложены еще в 13-м веке, а в 1992 году с установлением дипломатических связей отношения между сторонами расширились и были приглашены первые миссионеры в Монголию.
По словам Маттео Бруни, Папа Римский Франциск заявил, что это будет визитом знакомства с народом Монголии.
Как отметили в службе печати Святого престола, это будет 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика, в ходе которой он посетит 61-ю по счету страну в качестве главы Римско- католической церкви, сообщает ТАСС.
Впервые в истории Папа Римский посещает азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее двух тысяч человек. Дипломатические отношения Святого престола и Монголии были установлены в 1990 году, с 2003 года в столице Улан-Баторе действует апостольская префектура, административно-территориальная единица Римско-католической церкви. Сейчас ее возглавляет самый молодой кардинал, миссионер Джорджо Маренго.
Самолет компании Ita Airways с Франциском и сопровождающими лицами на борту вылетел из Рима во второй половине дня и за девять с половиной часов пролетел, в частности, над балканскими государствами, а также Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем. Установленный маршрут не включает Россию. Как уточнил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, выбирался «наиболее удобный маршрут», ему «неизвестно, чтобы были какие-то другие причины [для этого маршрута]». Лидеры государств, над которыми пролетает папский самолет, получают, по давно сложившейся традиции, формальное приветствие понтифика. В частности, его получит председатель КНР Си Цзиньпин.
Восточное направление
Ранее в СМИ циркулировало ни разу не получившее официального подтверждения сторон предположение о вероятной технической посадке понтифика на территории РФ для возможной встречи с главой РПЦ. В Московском патриархате неоднократно указывали, что данный вопрос не стоит на повестке дня. Однако многие наблюдатели обратили внимание на расширение «восточного направления» работы ватиканской дипломатии, сообщает ТАСС.
Так, в конце июня Святой Престол и правительство Вьетнама по случаю визита президента этой страны Во Ван Тхыонга в Ватикан подписали соглашение о статусе и открытии представительства Папского представителя-резидента в республике. В 2011 года там был назначен представитель- нерезидент.
Как и с социалистическим Вьетнамом, с Монголией был период отсутствия отношений со Святым престолом в годы гонений на религию.
Одна из целей понтификата Франциска - сближение с «удаленными» католическими общинами. И одно из основных направлений работы - с Китаем. Уже на протяжении нескольких лет между Ватиканом и Китаем действует соглашение о назначении римско-католических епископов. Хотя его текст не обнародовали, поскольку, как поясняют в Ватикане, оно носит «экспериментальный характер», смысл сводится тому, что прерогатива назначений - за папой, или по крайней мере кандидаты согласуются со Святым престолом. Недавно католическая церковь Китая сообщила о назначении епископа в Шанхае в нарушении соглашения без консультации с Ватиканом. Однако во избежании конфронтации Святой престол утвердил это решение.
Как ТАСС стало известно из информированных ватиканских источников, Святой престол работает над открытием своего представительства в Пекине. Как пояснил источник, такое представительство нужно для выполнения разных задач. «Чтобы лучше представлять ситуацию, знать о положении церкви и людей. Представительство нужно в связи с епископскими назначениями, но есть и другие вопросы. Пока это идея более прямых отношений с местной церковью», - пояснил источник.
В Ватикане убеждены, что открытие представительства стало бы очень важным большим шагом для сближения. Поездка в Монголию, несмотря на сложную геополитическую региональную конфигурацию и внутренние противоречия, является подтверждением интереса Ватикана к целой важной части мира, в которой миссионерство часто встречали враждебно.
Программа визита
1 сентября (раннее утро по европейскому времени) понтифика встретила в аэропорту глава МИД страны Батмунхийн Батцэцэг.
Во время поездки Франциск встретится с руководством страны, в частности с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, а также представителями католической общины и миссионерами. Особое внимание будет уделено благотворительной деятельности католической церкви. Франциск откроет «Дом милосердия», созданный по инициативе апостольской префектуры при поддержке Папских миссионерских обществ.
В воскресенье Франциск возглавит службу, а также примет участие в экуменическом и межрелигиозном мероприятии, в котором примут участие представители самых разных конфессий, представленных в стране, включая наиболее многочисленную конфессию буддистов.
«Это свидетельствует о стремлении к мирному сосуществованию, которое характерно для монгольского народа на протяжении десятилетий», - подчеркнул Бруни.
Как стало известно ТАСС, в этой встрече примет участие делегация местного православного прихода, единственного РПЦ в Монголии, Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе. На мессе ожидаются верующие из соседних с Монголией стран, включая Россию и Китай, а также из Таиланда, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Вьетнама.
Фото: montsame.mn
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