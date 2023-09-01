Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре

В рамках рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил социальные учреждения. В селе Оймур он осмотрел школу, а в Каменске – Дом детского творчества, сообщили в пресс-службе правительства РБ.В Оймурской школе обучается порядка 200 учеников, это дети из четырех сел: Дубинино, Инкино, Дулан и Оймур. На сегодня здание школы находится в неудовлетворительном техническом состоянии.- Школа в плохом состоянии. Сейчас она ограничено работоспособная. Надо решать вопрос о строительстве новой. Будем решать, двигать вопрос, чтобы попасть в какую-нибудь федеральную программу и построить новую школу, - пообещал Алексей Цыденов после осмотра школы.Также глава Бурятии посетил Каменский дом детского творчества. Здесь действует 31 творческое объединение, в которых занимается почти тысяча детей.В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году началась реализация программы «Видео-студия», приобретено необходимое оборудование. Всего освоено более 830 тыс. рублей. В 2022 году Дому творчества выделено более 7 млн рублей, на которые приобретены станки, автогородок, палатки, спальные мешки, костровое и навигационное оборудование, спутниковый телефон, швейные машинки и оверлок, материалы для рукоделия.Фото: пресс-служба правительства Бурятии