Общество 01.09.2023 в 12:41

Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре

Сейчас здание школы в селе находится в плохом состоянии
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
В рамках рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил социальные учреждения. В селе Оймур он осмотрел школу, а в Каменске – Дом детского творчества, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В Оймурской школе обучается порядка 200 учеников, это дети из четырех сел: Дубинино, Инкино, Дулан и Оймур. На сегодня здание школы находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

- Школа в плохом состоянии. Сейчас она ограничено работоспособная. Надо решать вопрос о строительстве новой. Будем решать, двигать вопрос, чтобы попасть в какую-нибудь федеральную программу и построить новую школу, - пообещал Алексей Цыденов после осмотра школы.

Также глава Бурятии посетил Каменский дом детского творчества. Здесь действует 31 творческое объединение, в которых занимается почти тысяча детей.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году началась реализация программы «Видео-студия», приобретено необходимое оборудование. Всего освоено более 830 тыс. рублей. В 2022 году Дому творчества выделено более 7 млн рублей, на которые приобретены станки, автогородок, палатки, спальные мешки, костровое и навигационное оборудование, спутниковый телефон, швейные машинки и оверлок, материалы для рукоделия.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
школа

Все новости

Предпринимателей Бурятии приглашают на «Акселератор социальных проектов»
01.09.2023 в 13:33
Глава Бурятии пообещал решить вопрос со школой в Оймуре
01.09.2023 в 12:41
Папа Римский прибыл в Монголию
01.09.2023 в 12:33
В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных
01.09.2023 в 12:15
Жителей Бурятии приглашают на вебинар по самозанятости
01.09.2023 в 12:13
В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста
01.09.2023 в 10:54
Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37% и останется повышенным в сентябре
01.09.2023 в 10:53
Жительница Бурятии из-за пьяной езды лишилась «Тойоты Камри»
01.09.2023 в 10:34
Пьяный водитель промчался по Арбату в центре Улан-Удэ
01.09.2023 в 09:55
Бурятия в пятерке лидеров ДФО по объему выданных кредитов «Дальневосточной ипотеки»
01.09.2023 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также

Папа Римский прибыл в Монголию
Это будет визитом знакомства с народом Монголии, где насчитывается около 1500 католиков
01.09.2023 в 12:33
В Бурятии за школьные парты сели более 500 осужденных
Торжественные линейки и классные часы прошли в День знаний и в колониях
01.09.2023 в 12:15
В Бурятии району дадут деньги на ремонт размытой дороги и моста
Для ликвидации последствий стихии требуется 4 млн рублей
01.09.2023 в 10:54
Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37% и останется повышенным в сентябре
Уровень воды в озере - 457,08 м, есть предпосылки для холостого спуска воды на Братской ГЭС  
01.09.2023 в 10:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru