«Кибер-Гэсэр» захватывает сердца

Два года назад «Номер один» рассказывал об интересной идее от выходца из Бурятии – оживить эпического героя Гэсэра в киберпространстве, сделав на его основе видеоигру. С тех пор у проекта серьезные изменения: он побывал на глубине Байкала, создал свою валюту, пережил проблемы, обрел друзей в разных странах, породил новые проекты и отличился на уровне государства. В августе 2023 года проект команды ZovZemliCyber стал лучшим на международном военно-техническом форуме «Армия - 2023», который посетило свыше миллиона участников. Подробнее о победе и об изменениях рассказал создатель проекта Константин Балаганский.Уроженец Хоринского района Константин Балаганский вместе с питерской командой ZovZemliCyber продолжает реализацию проекта – создание серии видеоигр, первой из которой станет игра на основе бурятского эпоса о Гэсэре.Напомним, еще с 2016 года в Санкт-Петербурге ведет свою деятельность общественный проект «Зов Земли». Его цель – сохранение культурного наследия малочисленных народов России и зарубежья. Как рассказывал Константин, главная мысль, которая всегда держалась в голове и беспокоила команду «Зова Земли» – как молодому поколению дать мотивацию, чтобы они захотели самостоятельно изучать родную историю, культуру и традиции. Позднее из этой мысли родилось цифровое подразделение под названием ZovZemliCyber. Команда поставила глобальную задачу – перенести мудрость предков и культурные коды эпических героев древности в цифровое пространство. Так появилась идея создать высококлассную серию игр на основе эпических народных сказаний. Константин отметил, что практически сразу понял, что первым будет именно эпос «Гэсэр».Как сообщал «Номер один», задача игрока — проходить игру в двух реальностях: настоящем и эпическом прошлом. По концепции в игре будут интеллектуальные блоки, которые смотивируют подростков изучать эпос, языки и историю. Внутрь добавят ссылки на цифровые источники. Также выпустят специальное приложение к «Гэсэру», которое предложит дополнительные бонусы за физическую активность, и многое другое. Игра о Гэсэре станет первой из большой серии игр об эпических героях коренных народов России и зарубежья.19 августа 2023 года команда ZovZemliCyber посетила крупный Международный военно-технический форум «Армия - 2023». Среди организаторов конкурса были представители госструктур: Роскомнадзора, Минобороны, представители правительства РФ и т. д. Мероприятие за неделю посетили 1 млн 93 тыс. человек, в нем поучаствовали гости из 83 иностранных государств. В том числе в рамках форума провели конкурс, на который пригласили разработчиков патриотических игр. Как признается Константин Балаганский, команда не сразу поняла масштаб мероприятия.- Мы совершенно случайно узнали о конкурсе. Нам прислали информацию коллеги из Москвы, из Академии Homo Cyberus, с которыми мы сотрудничаем и они нас тепло поддерживают. Мы решили поучаствовать. Дело в том, что на протяжении двух последних лет мы активно участвуем в хакатонах и конкурсах. Привычно подали заявку, прошли дистанционный этап, в котором приняло участие около 80 команд из разных регионов страны, а потом узнали, что нас пригласили на финал в числе десяти лучших команд. Мы не рассчитывали на успех и победу. Ехали спокойно, с мыслями потренироваться с презентацией. Только 19 августа, приехав в Подмосковье, поразились масштабу мероприятия. В тот момент занервничали, - рассказывает Константин.Несмотря на беспокойство, у команды уже был готовый проект с презентацией. Добавило нервозности то, что ZovZemliCyber защищал проект самым первым. Вдобавок возникли небольшие технические сложности, но все же концепция игры о возрождении Гэсэра завоевала признание экспертов.- Это главная наша победа. Наша цель и задача – возрождение образа бурятского богатыря. Наше видение признали эксперты, а идею посчитали доcтойной того, чтобы воплотить в жизнь. Что нас всех поразило – наконец-то на государственном уровне осознали, что компьютерные игры не просто развлечение, это информационная технология, которая имеет двойное назначение. Через компьютерные игры можно влиять на сознание и получить навыки. Это как ядерная энергия – может быть как и оружием, так и средством, которое приносит свет, тепло и обеспечивает ими города, - говорит Константин Балаганский.С 2021 года у команды были и успехи, и сложности. Так, на проекте значительно сказалась ситуация с СВО. Как сказал Константин, у «Гэсэра» была пауза, связанная с тем, что многие разработчики и специалисты, с которыми были договоренности на будущее, уехали из страны. Однако «Гэсэр» это пережил, сейчас команда нашла специалистов и продолжает работать над графикой и механикой игры.- Мы нацелены именно на качественный продукт. Нам много раз предлагали упростить игру, но мы продолжаем гнуть свою линию. Конечно, сложности возникали, в том числе и с поиском инвестиций. По понятным причинам компании начали выделять свои средства на поддержку фронту и с другими проектами стало тяжело выходить. Но у меня не возникало желания все бросить. Есть цель своя, есть ответственность перед людьми, которые ждут выхода игры. У нас есть поклонники и соратники уже в нескольких регионах, в том числе в Бурятии, кто нас поддерживает морально. За почти два года мы прошли много экспертных оценок и мнений и движемся дальше, - отмечает Балаганский.Команда успела сделать и опробовать свою игровую валюту, которая в дальнейшем будет использоваться в игре. Ее назвали Zovcoin. Как отмечает Константин, в процессе эксперимента валюту запускали на биржу, ее цена даже доходила до 1,5 доллара, но пока этот процесс приостановили и отложили на будущее. Из других новинок: к игре придумали несколько приложений и некоторые из них перерастают в самостоятельные проекты.- В рамках разработки игры мы действуем по нескольким направлениям: у нас есть сообщество, направленное на спортивное развитие, сообщество по интересам и т. д. Вдобавок мы подумали над идеей, которая могла бы всех объединить, независимо от пола, возраста, вероисповедания и прочих факторов. В какой-то момент нас осенило – в рамках игры мы решили выстроить социальное взаимодействие на идее добрых дел. Запустили проект «Зов добра» - блокчейн-агрегатор добрых дел, который уже работает, - рассказывает Константин.Суть проекта: игрок совершает хороший поступок, отправляет фото или видео в специальный телеграм-бот, тот инициирует голосование среди участников, чтобы проверить, действительно ли это доброе дело, а затем фото или видео идет в галерею добра в виде NFT. После этого пользователь получает бонусные баллы, названные «карма», которые впоследствии можно обменять на QR-коды со скидками в реальных компаниях-партнерах.- Делай добрые дела, повышай уровень «кармы». Число наших фирм-партнеров тоже растет: сейчас это компании из Санкт-Петербурга, Москвы и Татарстана. В дальнейшем мы подключим другие регионы, в том числе Бурятию, чтобы игроки во всех точках России могли бы получать скидки. Конечно, мы выбираем компании, которые несут пользу: спортивные клубы, спорт-питание, культурные учреждения, выставки. Мы не сотрудничаем с алкогольными или сигаретными маркетами. Эту же «карму» можно будет использовать и в игре. Таким образом, мы решаем задачу, что наш пользователь не только развлекается, развивается физически, интеллектуально, но и накапливает добродетели. То есть, условно, игрок-школьник может помочь маме помыть посуду, получить «пятерку» в школе, а тот, кто постарше, например, подарить цветок любимому человеку, покормить животное. Мы хотим мотивировать людей на добрые поступки, - говорит Константин Балаганский.Как отмечает Константин Балаганский, у ZovZemliCyber выросло число соратников. Например, на одном из хакатонов получилось посотрудничать и представить свои проекты разработчикам игровой платформы TON play – проекту мессенджера Telegram. Кроме того, на игру о возрождении Гэсэра обратила внимание крупная международная компания из Южной Африки VARA. Компания запустила масштабную многопользовательскую космическую онлайн-игру с открытым миром STARVARA.- Представители компании услышали нашу концепцию, их очень это все заинтересовало. Нам предложили включить «Мир Гэсэра» в их метасистему. Конечно, для нас такое предложение было неожиданным и очень приятным, пока этот вопрос все еще на обсуждении, - сообщает Константин.Параллельно о проекте заговорили в российских регионах. Команда ZovZemliCyber побывала в Татарстане на фестивале «Возрождение. Эпос в современном прочтении». Кроме того, прошли несколько кибер-турниров по стране среди школьников, в том числе в Улан-Удэ. Состязание проходило в мае под названием «Воины Гэсэра». Его проводили совместно с «Боевым братством» Бурятии в преддверии 9 Мая.- Мы нашли соратников и единомышленников в лице «Боевого братства» Бурятии. Это наши друзья и сподвижники, которые тепло к нам относятся и помогают. Мы занимаемся активным продвижением игры и Гэсэра как героя на российскую аудиторию, чтобы люди знали, интересовались и повышалась узнаваемость, - отмечает Константин.Интересен тот факт, что команда «Гэсэра» косвенно отметилась на другом большом мероприятии - «Блокчейн-экспедиции на Байкал», в которой также принимало участие «Боевое братство». Тогда одной из целей проекта стало установление официального рекорда в Книге рекордов России - впервые в стране и в мире NFT-произведения побывали на дне самого глубокого в мире озера Байкал. Тогда логотип ZovZemliCyber был в их числе на отметке 1637 метров глубины Байкала.Разработка игры продолжается. Из планов на будущее – команде поступило предложение сделать мобильную версию игры до выхода основной. Пока эту идею также обдумывают. Вдобавок идет работа по привлечению компаний-инвесторов. Сам Константин от проекта не устает и вместе с командой «Зов Земли» продолжает искать возможности продвигать «Гэсэра» и дальше.- Для меня Гэсэр – божество, к которому я очень серьезно отношусь. За это время он стал для меня нечто большим, чем просто герой. Для меня он как некий путеводитель, который помогает и направляет. Я и сам стал воспитывать в себе качества, к которым призывает Гэсэр. И это то, что мы хотим транслировать для геймеров. Чтобы они тоже узнали эту тему глубже и поняли, что у нас есть внутри все качества и возможности, которые позволят нам добиться любых целей, - считает Константин Балаганский.Фото: предоставлено Константином Балаганским