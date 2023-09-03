В Бурятии электронные сигареты объявят вне закона

Продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) с ароматизаторами могут запретить в России с 1 марта 2024 года. В Бурятии такой ход федеральных властей скорее поддерживают, ведь электронные «парилки» могут быть довольно опасны для детей.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что вейпы агрессивно продвигают как «более безопасные», «вкусные» и «бездымные», как альтернативу сигаретам, привлекая новых потребителей, в частности несовершеннолетних, и приучая детей к никотину.- С 1 июня 2023 года устройства потребления никотиносодержащей продукции не выкладывают и не демонстрируют в торговом объекте, за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Бурятии. - Кроме этого, в целях сокращения спроса на подобные устройства вводится запрет на применение скидок с цены вейпов.Введены ограничения по продаже и рекламе вейпов, в частности, с 1 сентября 2023 года никотиносодержащая продукция не может продаваться выше или ниже минимальной цены на нее.- Минимальная цена на такую продукцию будет определяться в порядке, установленном правительством РФ. Также запрещена демонстрация курения и использования устройств для потребления никотиносодержащей продукции. При этом органы госвласти РФ наделяются полномочиями принимать меры по защите детей от рекламы никотиносодержащей продукции или устройств для потребления такой продукции наравне с рекламой алкоголя и табачных изделий, - сообщили в ведомстве.Между тем в Улан-Удэ продолжается открытие все новых и новых вейп-шопов, причем, в отличие от обычных сигарет, товары по-прежнему свободно выкладываются на прилавках. Закрывать ширмами, как обычные сигареты, их никто не собирается.Основной контингент покупателей – молодые люди, часто школьники.- Электронные сигареты вызывают куда большую зависимость, чем обычные сигареты, - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. – При курении обычного табака зубы, кожа становятся желтыми, курильщик пропитывается дымом, его дыхание неприятно для окружающих и ему легче избавиться от этой пагубной привычки. В вейпах, наоборот, ароматизированный дым не вызывает дискомфорта и мотивации избавиться от парения. Кроме того, существует миф, что электронные сигареты менее вредны, что далеко не так.По словам психолога, именно поэтому маркетологи делают ставку на формирование зависимости у молодого поколения, для которых вкусовые ощущения становятся определяющими при выборе товара. На это направлен и дизайн устройств, внешне очень красивых, «модных», как и состав ароматических добавок, крайне опасных для легких. Никто не знает, на каких китайских заводах и какого качества смеси продаются в Бурятии.Кроме того, психологическая и никотиновая зависимость формируется гораздо быстрее и возникают сложности с контролем дозы. Например, при курении сигарет человек может посчитать, сколько он выкурил, а по вейпу это сделать сложнее. Соответственно, зависимый человек «парит» больше и это приводит к передозировкам. Не случайно в криминальных хрониках все чаще появляются истории скоропостижно скончавшихся во время вейпинга подростков.- Сами по себе запреты ничего решить не могут, поскольку потребность в получении радости от жизни остается, а чем ее заменить — вопрос, - полагает председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. – С другой стороны с чего-то начинать надо, необходимо давить на производителей и продавцов вейпов, создавать им невыносимые условия для торговли, потому что они, по сути - торговцы смертью.По словам Карнаухова, вред от электронных сигарет «просто жуткий». По его словам, ни один «парильщик» на 100% не доживет до уровня долгожителей, «все они умрут от легочных заболеваний далеко до преклонного возраста».Будем надеяться, что уровень распространения вейпинга в Бурятии удастся снизить. А для этого все меры хороши.Фото: pixabay.com