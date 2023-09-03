В Улан-Удэ развернулась странная «битва» при Элеваторе

Странные события происходят, на наш взгляд, в комитете по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) мэрии Улан-Удэ. Муниципальные «имущественно-земельные» чиновники вдруг устроили настоящее судебное «побоище» с известной строительной компанией «Бест плюс». Если судить по тому, что мы видим в официальных документах, КУИ решило вступиться за людей, проживающих на улице Цивилева. Конечно, не за всех разом, а за группу жителей бараков, но факт остается фактом.Как следует из решения суда первой инстанции по итогам рассмотрения одного из «цивилевских» дел, КУИ не имело полномочий вступаться за этих граждан. Хотя мы не знаем причины происходящего, подозрение на сей счет имеется. Ведь речь о застройке очень привлекательного места в центре Улан-Удэ. О подозрении расскажем чуть позже.Почти десять лет назад, в 2014 году, в Улан-Удэ подписан договор между МУ ««Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ» и ООО «Специализированный застройщик «Бест плюс».«Бест плюс» тогда победил в аукционе и получил право на проведение работ по развитию ранее застроенной территории в Железнодорожном районе города на улице Цивилева. В Улан-Удэ тогда работала адресная муниципальная программа по развитию застроенных территорий. Целью программы была вторичная застройка зон старой советской застройки (чаще всего это бараки) в современном стиле.В одном из пунктов договора стороны даже перечислили дома, подлежащие сносу – улица Цивилева, 36, 36п, 38, 38п, 40, 40п, 34п, 32, 32п. Площадь земельного участка составляла почти три гектара. Это зона за комплексом «Сагаан Морин». Сейчас там некоторые бараки уже снесены, а земля застроена высотками. Но снесены не все.Позднее КУИ и «Бест плюс» подписали дополнительное соглашение к основному договору, как потом отметила Фемида, «в целях урегулирования сторонами вопросов по переселению граждан из аварийных жилых домов, признанных таковыми до 01.01.2017». Речь шла о трех бараках, стоящих рядом друг с другом, недалеко от остановки трамвая «Универмаг «Юбилейный». «Бест-плюс» взял на себя обязательство уплатить возмещение за изымаемое недвижимое имущество собственникам помещений в этих трех домах.Деньги компания должна была выплатить в течение 30 календарных дней со дня подписания собственниками изымаемого жилья «соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд» (или с момента вступления в законную силу решения суда об удовлетворении исковых требований о принудительном изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости).Хотя допсоглашение открывало перед «Бестом» и другие пути - по соглашению с собственниками изымаемого барачного жилья можно было предоставить людям взамен изымаемого другое жилое помещение (с зачетом его стоимости в выкупную цену). Или договориться про иные условия выкупа.Гладко выкуп описан на бумаге. В жизни пошло по-другому.В одном из упомянутых трех домов была квартира гражданки Акинфеевой (фамилия изменена). «Бест плюс», КУИ и Акинфеева заключили между собой соглашение об изъятии (путем выкупа) ее недвижимости для муниципальных нужд. Гражданке причиталось 4,5 млн рублей. Уплата выкупной стоимости ложилась на плечи «Бест плюс». Когда прошло 30 дней, в КУИ увидели, что строительная компания не исполнила обязательство. Чиновники даже начислили фирме штраф в 4 500 рублей. А затем решили через суд взыскать его, а также обязать «Бест» перечислить собственнику положенную сумму.«Истец считает, что при заключении договора, а также при наличии обязательств со стороны муниципального органа комитет праве предъявлять иск в защиту интересов гражданина - собственника квартиры», - отметил суд. А «Бест плюс» упирал на то, что КУИ не наделено правом обращаться в суд в защиту прав и интересов гражданки Акинфеевой. Последняя должна сама обращаться в суд и быть на процессе истцом, а не третьим лицом, как сейчас.В итоге суд первой инстанции постановил взыскать с «Беста» штраф, а в остальном истцу отказано. КУИ подало апелляционную жалобу, с которой произошла странная история.В вердикте первой инстанции (то есть Арбитражного суда Забайкальского края) черным по белому было указано, что жалобу на решение можно подать в течение одного месяца со дня принятия «через Арбитражный суд Забайкальского края». Но улан-удэнские чиновники (наверное, юристы КУИ) почему-то обратились с «апелляшкой» напрямую в суд второй инстанции.Там отвергли такой подход и вернули апелляционную жалобу назад в КУИ. При этом улан-удэнскому КУИ доходчиво разъяснили положения Арбитражного процессуального кодекса РФ.Будет ли КУИ вновь подавать «апелляшку», неясно.В суде сейчас рассматривается целый ряд исков КУИ к «Бесту» на тему выкупных денег по баракам на улице Цивилева. Они все однотипные, как в деле о деньгах для Акинфеевой. Например, есть иск об обязании перечислить деньги гражданке Борисенковой (имя изменено. – Прим. ред.) в размере около 3 млн рублей и взыскании с «Беста» штрафа в 4 тыс. рублей.КУИ, видимо, сомневается в финансовом потенциале «Беста». Разве есть иное объяснение тому, что ведомство заявило о необходимости принять обеспечительные меры - наложить арест на денежные средства компании (в том числе на денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или на иное имущество, принадлежащее ООО СЗ «Бест плюс»?Но Фемида не удовлетворила ходатайство. Указано, что «основанием для принятия обеспечительных мер может служить наличие реальной или потенциальной угрозы неисполнения решения суда, затруднение его исполнения в будущем». А суд не нашел таких угроз в жизни этой коммерческой компании.Думаем, что по исковым требованиям КУИ будущее решение суда будет таким же, как в деле по Акинфеевой (штраф заплатить, а требовать уплатить гражданке деньги у КУИ нет полномочий). Борисенкова, очевидно, понимает, какая судьба может постигнуть требования КУИ, и активизировалась. В ходе процесса собственница тоже попросила взыскать с «Беста» 3 млн рублей - проценты за пользование чужими денежными средствами на момент принятия судебного решения, а также принять меры, направленные на обеспечение иска - наложить арест на денежные средства фирмы.Это выглядит как запасной вариант по «выдавливанию» денег из «Беста». Сейчас суд готовится рассмотреть позицию женщины.И таких однотипных исков в защиту «выкупных» финансовых интересов граждан из бараков по улице Цивилева доброе улан-удэнское КУИ подало не один и не два… На какую мысль натолкнули нас эти добрые истории? Подозреваем, не является ли эта неожиданная юридическая эпопея предвестником того, что муниципалитет попытается убрать «Бест плюс» с проекта застройки земли под этими несколькими бараками в хорошем месте? Мол, компания не выполняет свои обязательства…Если в итоге право застраивать эту землю перейдет к другой фирме, то подозрения, наверное, можно будет назвать обоснованными. По крайней мере частично.В случае если «Бест» все же выплатит людям деньги (или иначе урегулирует вопрос), сделав очередной шаг к продолжению модернизации улицы Цивилева, то будем считать, что чиновники из КУИ устроили «битву» при Элеваторе по доброте душевной. Пусть где-то и проиграли, но напомнили застройщику об обязательствах перед людьми. И в решении вопроса «цивилевских» бараков будет часть их заслуг.Фото: «Номер один»