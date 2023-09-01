Общество 01.09.2023 в 17:24

Глава Бурятии побывал на школьной линейке в качестве родителя

Сын Алексея Цыденова пошел в первый класс
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии побывал на школьной линейке в качестве родителя
1 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов посетил три школьные линейки. Он поприветствовал учителей, родителей и учащихся Музыкально-гуманитарного лицея в Улан-Удэ и в двух школах Заиграевского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как отметил Алексей Цыденов, на праздничной линейке Музыкально-гуманитарного лицея он участвует как родитель. «Уважаемые родители, мы с вами на одной волне. Я нынче дважды родитель», - поприветствовал глава региона. Младший сын семьи Цыденовых поступил в первый класс, а дочь пошла в 8-й класс лицея.

«Самый светлый праздник. Праздник детства, праздник дружбы. Праздник, который пахнет свежей краской и цветами! Пусть наши детки будут счастливы! Мой младший сын пошел первый раз в первый класс! Сегодня я просто счастливый отец», - написал глава Бурятии с утра в своих социальных сетях.


На линейке Алексей Цыденов особо отметил роль учителей в жизни каждого человека.

«Вы создаёте наше будущее, наши настоящее, вы создаёте людей. Маленькие детки с открытыми душами, с любопытными глазками, каждый со своим характером приходят к вам, и вы уже вкладываете в них все, что знаете: свою душу, свои знания. И так, как вы сможете вложить детей всё, что вы знаете, так они и пойдут по жизни. Все мы потом кем-то станем: строителями, водителями, хлеборобами, железнодорожниками… Но сначала все мы в ваших руках. А для детей это праздник радости, праздник друзей - когда вы снова встречаетесь с друзьями, с учителями. Я хочу пожелать всем вам, чтобы у вас впереди были только открытые дороги, чтобы вы могли справиться с любой задачей», - обратился к педагогам и школьникам Алексей Цыденов.

«Мечтайте и осуществляйте свои мечты, потому что вы продолжите будущее России! Успехов, успехов всем в этом году и родителям, и нашему замечательному педагогическому коллективу, и главе Республики Бурятия зная, сколько огромного труда вкладывается сегодня в развитие нашей республики и нашей России», - поприветствовала праздничную линейку директор Музыкально-гуманитарного лицея Светлана Грешилова.

В этот день более 14 тысяч детей в республике впервые сели за школьные парты. Заиграевская школа приняла 90 первоклассников.

«В этом году я уже в восьмой раз набрала первый класс. Первое сентября – очень волнительно, у нас уникальный праздник, потому что нашему празднику радуется вся страна. И сегодняшний день уникальный в том плане, что как мы его проведем для наших учеников, для родителей, так и пройдет учебный год», - рассказала учитель младших классов Наталья Башмаченко.

Ученики выпускных классов в Заиграевском районе в День знаний вышли с портретами своих героев. А флаги России и Бурятии несли ученики, отличившиеся в учебе и спорте.

«Для меня Родина начинается с патриотизма и уважения к своей стране. Я состою в кадетском классе, всегда хотел пойти в какое-нибудь такое училище – мне это по душе», - рассказал знаменосец Семён.

С днём знаний ребят поздравили земляки-военнослужащие, участники специальной военной операции.

«Те знания, которые даёт вам школа, надо старательно «впитывать». Во все времена ценились люди, которые много знают. И так будет всегда. И главное, чтобы эти умения и знания воплощали в жизнь. Труд, знания и упорство помогают на любом пути», - отметил в своем выступлении командир взвода связи мотострелкового батальона «Байкал» Александр Петрушин.

«Побольше положительных оценок, с интересом познавайте мир», - пожелал юным землякам выпускник Шпалозаводской школы, кавалер Ордена Мужества Алексей Нефедов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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