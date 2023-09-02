Бурятия представит более 50 товаров на Восточном экономическом форуме

Выставка товаров местных производителей «Улица Дальнего Востока» пройдёт с 10 по 17 сентября во Владивостоке. Бурятия на ней покажет большой ассортимент товаров, которые раскроют природное богатство региона и мастерство производителей и национальных умельцев, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Байкал – Бурятия. Живой репортаж» – так названа экспозиция республики в этом году. Будут представлены достижения промышленных предприятий, работы художников, ремесленников, а также обширная культурная программа. Предприниматели Бурятии принимают участие в работе ВЭФ при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».«Наша задача, с одной стороны, необъятна – даже такой насыщенный павильон не позволит нам передать всю красоту нашей республики. С другой стороны, экспозиция поможет гостям познакомиться с невероятным потенциалом, заключенным в Бурятии. А это, несомненно, побудит очень многих скорее посетить наш гостеприимный регион», – сказал глава республики Алексей Цыденов.Бурятская компания «Shene Skin» расскажет о своей уникальной разработке «Искусственная кожа» – специальном заживляющем коллаген-ламининовом материале, выполненном на основе матрицы с применением инновационных клеточных технологий. Традиционно будет представлен широкий ассортимент продукции из дикоросов: целебные сборы, чаи, сиропы, варенья и джемы, смолка «Байкальская», авторские украшения и из натуральных камней, сувениры. Также будут презентованы кондитерские изделия и торты компаний «Байкальский пряник», «Амта» и «Берёзка», натуральная мясная тушенка компании «Бурятмяспром».Керамическую посуду и одежду в этно-стиле представят компании «Dombo» и «Zam». Дизайнерскую, современную одежду и аксессуары покажут мастера Баярма Ешидоржиева и Наталья Дагбаева, мыло – индивидуальный предприниматель Юлия Шарланова. Разнообразно будут представлены изделия из дерева, войлока и кожи.Врачи Центра восточной медицины проведут гостям павильона пульсовую диагностику, дадут рекомендации и угостят целебными напитками. Гостей пригласят в юрту и познакомят с бытом бурят-кочевников. Кроме того, на экспозиции будут экспонированы вертолеты Улан-Удэнского авиазавода, изделия из нефрита компании «Oriental Way», а туроператоры мысленно перенесут посетителей выставки в сказочные леса, степи, горы, реки и на озеро Байкал.Сейчас на острове Русский во Владивостоке монтаж выставочных павильонов близится к завершению. До полной готовности «Улицы Дальнего Востока» осталось три дня.Фото: пресс-служба правительства Бурятии