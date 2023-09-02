Общество 02.09.2023 в 09:50

В Улан-Удэ открылся первый благоустроенный в этом году двор

Всего в городе появится шесть новых площадок
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открылся первый благоустроенный в этом году двор
В Улан-Удэ во дворе дома по ул. Комарова, 11 появилась современная площадка формата «Медиум». Она включает в себя семь зон: для самых маленьких детей, от 3 до 7, от 7 до 14 лет, тренажерную площадку, воркаут-зону, площадку для игры с мячом, зону тихого отдыха, сообщили в администрации Улан-Удэ.

– Дорогие друзья, поздравляем вас с открытием новой площадки. Мы видим, что это пространство уже стало местом притяжения жителей. Этим летом в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустраивают шесть территорий. У каждого двора индивидуальный дизайн. Все дворы в высокой степени готовности, – сказал председатель Комитет городского хозяйства Сергей Гашев во время торжественного открытия двора.

Общая площадь всех благоустраиваемых дворов составляет 14,5 тысяч кв метров. Проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» в этом году преобразит придомовые территории у шести тысяч улан-удэнцев.

В прошлом году Улан-Удэ впервые принимал участие в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке», благодаря чему удалось обновить 13 городских дворов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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