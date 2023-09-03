Житель Бурятии обвинил прокурора в оскорблении чести и достоинства

Иск гражданина Чудина (фамилия изменена) к прокуратуре Бурятии содержал в себе требование выплатить ему 100 тысяч рублей. В такую сумму он оценил моральный вред из-за распространения сведений, порочащих его честь и достоинство.На заседании суда он рассказал, что два года назад – в конце августа 2021 года - прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики участвовал в другом заседании суда. Тогда Чудин жаловался на то, что ему отказали в возбуждении уголовного дела.Фраза прокурора, которая оскорбила Чудина, звучит так:«Ваша честь! Полагаю, что (Чудин) в данном случае злоупотребляет правом. Считаю, что само заявление о том, что якобы в отношении (Чудина) в 2012 году совершено преступление ничем не подтверждается, то есть это заведомо ложное сообщение о преступлении, которое заявлено с целью остаться для содержания в следственном изоляторе и для того, чтобы избежать этапирования в места лишения свободы».Из этой фразы следует, что сам Чудин попал в поле зрения правоохранительных и судебных органов при не очень хороших обстоятельствах. Что не мешает ему регулярно судиться с правоохранителями.«Слова прокурора слова оскорбили истца, задели его честь и достоинство, высказаны были публично, так как он участвовал в заседании по видеоконференцсвязи с Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ, где присутствовал секретарь Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ, сотрудники ОБОКПО МВД по РБ. Лица, высказывающие свое мнение в ходе судебного заседания, должны избегать высказываний, оскорбляющих и (или) унижающих иных участников процесса, а также исключающих обвинение лиц в каких-либо преступлениях, по которым их вина не установлена и приговоры в отношении этих лиц не вступили в законную силу. Выраженное мнение со стороны прокурора унизило истца, он чувствовал себя неполноценным, так это высказано должностным лицом прокуратуры Республики Бурятия», - приводит суд претензии Чудина.Представители прокуратуры, конечно, против таких требований возражали. И заявили, что «высказанная прокурором позиция не являлась предопределяющей для суда и оскорбительной, суду не представлено доказательств, подтверждающих порочащий характер сведений». Согласился с этим и суд: первая инстанция отказала Чудину в иске. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, а значит у оскорбленного есть шанс обжаловать его в апелляции.Фото: «Номер один»