Общество 03.09.2023 в 13:38
Бурятия присоединилась к акции в память о жертвах терроризма
В Улан-Удэ вспоминают трагедию в Беслане
Текст: Станислав Сергеев
3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года в Беслане. Тогда, во время террористического акта в школе, погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети.
Все три дня, находясь в заточении, заложники не могли выпить и капли воды. Именно поэтому участники масштабной акции набирают воду в сложенные лодочкой ладони и поливают растения из рук.
Акция «Капля жизни» - призыв вспомнить жертв терроризма, символически напоить всех тех, кого уже нет с нами.
Фото: скриншот.
Все три дня, находясь в заточении, заложники не могли выпить и капли воды. Именно поэтому участники масштабной акции набирают воду в сложенные лодочкой ладони и поливают растения из рук.
Акция «Капля жизни» - призыв вспомнить жертв терроризма, символически напоить всех тех, кого уже нет с нами.
Фото: скриншот.
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