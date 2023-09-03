Бурятия присоединилась к акции в память о жертвах терроризма

3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года в Беслане. Тогда, во время террористического акта в школе, погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети.Все три дня, находясь в заточении, заложники не могли выпить и капли воды. Именно поэтому участники масштабной акции набирают воду в сложенные лодочкой ладони и поливают растения из рук.Акция «Капля жизни» - призыв вспомнить жертв терроризма, символически напоить всех тех, кого уже нет с нами.Фото: скриншот.