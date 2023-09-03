Общество 03.09.2023 в 13:38

Бурятия присоединилась к акции в память о жертвах терроризма

В Улан-Удэ вспоминают трагедию в Беслане
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Бурятия присоединилась к акции в память о жертвах терроризма
3 сентября в России памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года в Беслане. Тогда, во время террористического акта в школе, погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети. 

Все три дня, находясь в заточении, заложники не могли выпить и капли воды. Именно поэтому участники масштабной акции набирают воду в сложенные лодочкой ладони и поливают растения из рук. 

Акция «Капля жизни» - призыв вспомнить жертв терроризма, символически напоить всех тех, кого уже нет с нами.

Фото: скриншот.

Теги
терроризм

Все новости

Бурятия присоединилась к акции в память о жертвах терроризма
03.09.2023 в 13:38
В Бурятии фермеры зарабатывают миллионы на фестивалях «СВОЕ»
03.09.2023 в 13:28
Житель Бурятии обвинил прокурора в оскорблении чести и достоинства
03.09.2023 в 10:21
В Бурятии электронные сигареты объявят вне закона
03.09.2023 в 08:00
В Улан-Удэ развернулась странная «битва» при Элеваторе
03.09.2023 в 07:00
Глава Бурятии сходил по грибы
02.09.2023 в 10:52
Житель Бурятии взял кредит и перевел его мошеннику
02.09.2023 в 10:35
Глава Бурятии пообщался с жителями Кабанского района
02.09.2023 в 10:17
В Улан-Удэ открылся первый благоустроенный в этом году двор
02.09.2023 в 09:50
Бурятия представит более 50 товаров на Восточном экономическом форуме
02.09.2023 в 09:07
ЗУРХАЙ
с 30 августа по 5 сентября

Читайте также
Житель Бурятии обвинил прокурора в оскорблении чести и достоинства
Он требовал компенсацию в 100 тысяч рублей за репутационный ущерб
03.09.2023 в 10:21
В Бурятии электронные сигареты объявят вне закона
Опасные для легких вейпы запретят с марта 2024
03.09.2023 в 08:00
В Улан-Удэ развернулась странная «битва» при Элеваторе
Комитет по управлению имуществом неожиданно «сцепился» с «Бест плюс»
03.09.2023 в 07:00
Глава Бурятии сходил по грибы
«Лето прошло, но ни одного свободного дня не удалось выкроить», констатировал Алексей Цыденов
02.09.2023 в 10:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru