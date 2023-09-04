Выбор турфирмы
Вопрос: «Собираемся приобрести путевки через турфирму. На что стоит обратить внимание?»
Дугарма Баировна Б.
Для того, чтобы избежать проблем при оказании туристских услуг, важно обратить внимание на репутацию турфирмы:
- на продолжительность работы компании на рынке труда;
- стоимость туристского продукта;
- грамотность менеджеров турфирмы, их способность четко и доступно ответить на все ваши вопросы о предстоящем путешествии.
Исполнитель услуги должен представить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
В офисе должна быть размещена информация о:
- правилах оказания услуг по реализации туристского продукта;
- местных обычаях стран временного пребывания;
- существующих законодательных, религиозных требованиях и запретах по маршруту следования;
- правилах личной безопасности;
- факторах риска для здоровья;
- опасностях, с которыми может встретиться турист.
Безопасность туристов имеет первостепенное значение, поэтому важно обладать информацией о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания.
В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.