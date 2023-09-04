Выбор турфирмы

Вопрос: «Собираемся приобрести путевки через турфирму. На что стоит обратить внимание?»

Дугарма Баировна Б.

Для того, чтобы избежать проблем при оказании туристских услуг, важно обратить внимание на репутацию турфирмы:

- на продолжительность работы компании на рынке труда;

- стоимость туристского продукта;

- грамотность менеджеров турфирмы, их способность четко и доступно ответить на все ваши вопросы о предстоящем путешествии.

Исполнитель услуги должен представить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.

В офисе должна быть размещена информация о:

- правилах оказания услуг по реализации туристского продукта;

- местных обычаях стран временного пребывания;

- существующих законодательных, религиозных требованиях и запретах по маршруту следования;

- правилах личной безопасности;

- факторах риска для здоровья;

- опасностях, с которыми может встретиться турист.

Безопасность туристов имеет первостепенное значение, поэтому важно обладать информацией о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровью, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.