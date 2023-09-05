Продолжительность больничного

Вопрос: «Как долго можно находиться на больничном?»

Ирина Юрьевна П.

По единоличному решению врача: лечащий врач может оформлять и продлевать больничные в пределах 15 календарных дней, фельдшер или зубной врач - 10 дней.

По решению врачебной комиссии: больничный могут продлевать не реже чем раз в 15 дней. Общий срок - не более 10 месяцев, при лечении туберкулеза - 12 месяцев.

При лечении в стационаре: больничный оформляют на весь срок пребывания в стационаре. При необходимости долечиться дома продлевают до 10 дней, в санатории - до 24 дней.

По беременности и родам:

- стандартный срок - 140 дней, при осложненных родах - 156 дней;

- при многоплодной беременности - 194 дня;

- для проживающих на территориях с радиационным загрязнением - особые сроки.

При уходе за больным ребенком:

- на весь период лечения дома или в стационаре для ребенка до 15 лет или до 18 лет - если ребенок с инвалидностью или болезнь связана с поствакцинальным осложнением, злокачественным новообразованием;

- на весь период совместного пребывания в стационаре - для ВИЧ-инфицированного ребенка до 18 лет.

При уходе за другим членом семьи: если лечение дома - не более 7 дней по каждому случаю заболевания.

Минимальный срок больничного - не ограничен, может быть и один день. Например, для проведения сложных исследований, процедур.