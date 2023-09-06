Проверка долгов перед поездкой в другую страну

Вопрос: «Собираемся в гости к родственникам в другую страну. Где можно проверить, есть ли у меня долги?»

Татьяна Ивановна М.

Проверить свои задолженности можно через портал «Госуслуги». Нужно войти либо зарегистрироваться, затем в форме поиска написать «узнать об ограничениях на выезд» и нажать «поиск». Программа в автоматическом режиме запросит информацию и сгенерирует ответ.

Разрешение на пересечение российской границы дают пограничники. Они вводят данные паспорта в специальные базы и смотрят, не числится ли за человеком каких-либо нарушений. Если все хорошо, то пограничник ставит штамп и пассажир проходит дальше.

Категории населения, которым ограничен выезд за границу, определяет законодательство. Это люди, допущенные к гостайне, призванные на военную или альтернативную гражданскую службу, мобилизованные, подозреваемые и обвиняемые, осужденные, банкроты, сотрудники ФСБ, а также должники.

Наличие долга как такового не означает, что человеку запрещен выезд за границу. Даже просрочка по такому крупному кредиту, как например, ипотека в 50 тысяч рублей, в большинстве случаев не станет причиной ограничений. Чтобы пограничники остановили на паспортном контроле, должны быть веские основания, а именно – решение суда.

При этом у человека должна накопиться задолженность:

- от 30 тыс. рублей по любым долгам (задолженность по ЖКХ, штрафы ГИБДД, неоплаченные кредиты и др.);

- более 10 тыс. рублей по любым долгам, при этом должник не вносил оплату в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения;

- более 10 тыс. рублей, если человек задолжал по алиментам/в счет компенсации имущественного ущерба/в счет морального вреда/по потере кормильца.

Кроме того, не выпустить за границу могут, если человек не исполняет требование неимущественного характера. Это может быть отказ сносить незаконно возведенную постройку, брать на работу неправомерно уволенного сотрудника и т. д.

Важно помнить, что нельзя оплатить долги на месте, например в аэропорту. Если запрет на выезд уже наложен, то снять ограничение и тут же сесть в самолет практически невозможно.