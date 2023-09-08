Общество 08.09.2023 в 09:00

Статус безработного

Как его получить?
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Текст: Номер один
Статус безработного
Номер один

Вопрос: «Три месяца назад уволился с работы. Как встать на учет в Центр занятости и получить новую профессию?» 

Эдуард Т.

Для получения статуса безработного, оформления пособия, освоения новой профессии можно обратиться лично в Центр занятости лично, либо подать заявление онлайн через портал «Работа России».

Для этого нужно:

1. авторизоваться на портале с помощью учётной записи «Госуслуг»;

2. в верхнем меню выбрать «Все сервисы» → «Все услуги», затем в открывшемся окне выбрать свой регион;

3. нажать на кнопку «Подать заявление»;

4. заполнить личные данные, информацию о последнем месте работы, а также загрузите резюме.

Напомним, гражданин в статусе безработного вне зависимости от причины отсутствия трудоустройства имеет право на получение пособия. Это актуально для всех россиян старше 16 лет. При этом гражданин, претендующий на пособие, должен не только не иметь работы, но и какого-либо дополнительного заработка, включая доходы от бизнеса или подработок в статусе самозанятого.

Величина пособия по безработице зависит от ряда факторов: трудового стажа, среднего заработка за последние месяцы и причины, по которой гражданин остался без дохода. При этом получать пособие он сможет лишь в первые полгода в статусе безработного, причем максимальной сумма выплат может быть лишь в первые три месяца, а затем становится меньше. В 2023 году максимальный размер пособия по безработице составляет 12792 рубля. А минимальная сумма, которую может получать нетрудоустроенный гражданин, - 1500 рублей.

После увольнения в первые три месяца гражданин получает выплаты в размере 75% от его среднего заработка за последние три месяца работы - но не более максимальной суммы и не ниже минимума. В последующие три месяца сумма выплат сокращается до 60% от среднего заработка. При этом необходимо, чтобы гражданин проработал не менее 26 недель за последний год, либо отслужил по призыву, но до начала службы работал не менее 26 недель. Также претендовать на пособие могут уволенные с прежнего места работы не за нарушение трудовой дисциплины.

 

 

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