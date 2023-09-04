В Улан-Удэ на фермерском фестивале разыграют 6 живых баранов

8-9 сентября в столице Бурятии состоится фестиваль фермерской еды "Свое". (0+) Церемония открытия намечена на 12 часов 8 августа. Улан-Удэ - это третья точка проведения фестиваля в нынешнем году. Ранее его провели в селе Кабанск и городе Гусиноозерске.



Как отмечает Галсан Дареев, министр сельского хозяйства республики, вообще, мясо и другая фермерская продукция стоит дороже продукции, произведенной промышленным способом. Но в тоже время ее характеризует высокое качество. Хотя, с другой стороны, нынешнее проведение фестиваля в сельских районах Бурятии показало, что, допустим, килограмм парной баранины продавали по 500 рублей.



На фестивале в Улан-Удэ помимо реализации мясопродуктов, рыбы, овощей, ягод, меда и других вкусных и полезных продуктов питания, планируется розыгрыш живых баранов - их обещают 6 голов. В сельских районах баранов также разыгрывали в качестве призов. Причем поначалу планировалось, что там разыграют буквально пару баранов, но реально разыгрывали 5-6.

«Количество баранов растет»,

- констатировал Галсан Дареев. Кстати, один баран стоит от 8 до 12 тыс. рублей



Даже если в дни фестиваля "Свое" в Улан-Удэ будет дождь, фестиваль не будет отменен. По словам организаторов,. в Гусиноозерске на фестивале был дождь, но люди все равно пришли - ведь это не только торговое мероприятие, а праздник. В Улан-Удэ в рамках фестиваля состоится концертная программа, мастер-классы по чеканке, обработке дерева и т. д., пройдет финальный этап конкурса "Бренды Бурятии" и др.