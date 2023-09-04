Общество 04.09.2023 в 11:26

Лесники Бурятии просят жителей соблюдать сроки сбора кедрового ореха

Перечень мест для сбора шишки определят к 12 сентября
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Текст: Евгения Гармаева
Лесники Бурятии просят жителей соблюдать сроки сбора кедрового ореха

Заготовка кедрового ореха, в Бурятии стартует 12 сентября. Однако, уже сейчас, когда кедровая шишка ещё не поспела, выявляют случаи незаконной заготовки ореха, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«При патрулировании лесного фонда, сотрудниками Заиграевского лесхоза и лесничества был обнаружен автомобиль УАЗ, принадлежащий жителям, которые заготавливали кедровый орех. По словам мужчин, они решили заготовить шишки для собственных нужд в неустановленный срок», 

- рассказали в лесничестве.
На нарушителей составили административный протокол за нарушение правил использования лесов. Лесники просят жителей республики соблюдать сроки заготовки дикоросов. К 12 сентября определят места заготовки кедрового ореха для собственных нужд. Перечень мест будет размещён на официальном сайте агентства лесного хозяйства.



Фото: Номер один

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РАЛХ орехи шишки

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