Лесники Бурятии просят жителей соблюдать сроки сбора кедрового ореха

Заготовка кедрового ореха, в Бурятии стартует 12 сентября. Однако, уже сейчас, когда кедровая шишка ещё не поспела, выявляют случаи незаконной заготовки ореха, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«При патрулировании лесного фонда, сотрудниками Заиграевского лесхоза и лесничества был обнаружен автомобиль УАЗ, принадлежащий жителям, которые заготавливали кедровый орех. По словам мужчин, они решили заготовить шишки для собственных нужд в неустановленный срок»,

- рассказали в лесничестве.



На нарушителей составили административный протокол за нарушение правил использования лесов. Лесники просят жителей республики соблюдать сроки заготовки дикоросов. К 12 сентября определят места заготовки кедрового ореха для собственных нужд. Перечень мест будет размещён на официальном сайте агентства лесного хозяйства.





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