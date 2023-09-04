Общество 04.09.2023 в 12:19

Школы Улан-Удэ избежали третью смену обучения

В 1 класс в городе пошли 7140 детей
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Текст: Петр Санжиев
Школы Улан-Удэ избежали третью смену обучения
В школах Улан-Удэ начался очередной учебный год. В 57 школах сейчас учатся 67,392 ученика. В том числе 7,140 летей пошли в первые классы. Педагогический корпус улан-удэнских школ составляют около трех тысяч учителей. Их средняя зарплата равна средней зарплате по экономике Бурятии. В наступившем учебном году в школы пришли 12 молодых учителей.

Тем не менее, дефицит кадров составляет около 400 учителей.

В столице республики было построено три новых здания - для школ №19, 32 и 108. Последняя ранее была прогимназией и обучала младшеклассников, но теперь это нормальная средняя школа. Три здания приняли полторы тысячи школьников, что помогло снять в Улан-Удэ угрозу возникновения третьей смены обучения. Сейчас в городе нет школ с трехсменкой.

Более 90 процентов школьников Улан-Удэ охвачены горячим питанием.

В последнее время в городе говорят, что многие школы переходят на шестидневное обучение. Как отметила Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию Администрации города, школы самостоятельно определяют как им учиться, в зависимости от имеющегося учебного плана.



Фото: "Номер один"
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